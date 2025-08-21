Coraz trudniej odzyskać dług. Nowe przepisy wydłużą egzekucję

Od stycznia 2026 roku odzyskiwanie długów przez komorników stanie się jeszcze trudniejsze. Wierzyciele, którzy już dziś skarżą się na długi czas oczekiwania na pieniądze, będą musieli uzbroić się w dodatkową cierpliwość. Zmiany wynikają z rosnącej płacy minimalnej, która bezpośrednio wpływa na wysokość kwot wolnych od potrąceń.

Część pensji

Choć inflacja w ostatnich miesiącach wyhamowała, w domowych budżetach wielu rodzin nadal brakuje środków na codzienne wydatki. Rosnące koszty życia, obawy o stabilność rynku pracy i trudności ze znalezieniem zatrudnienia sprawiają, że coraz więcej osób sięga po kredyty i pożyczki, których później nie jest w stanie spłacać. W efekcie liczba postępowań egzekucyjnych wzrasta, a komornicy mają coraz więcej obowiązków. Jednak skuteczność windykacji zależy od tego, czy dłużnik posiada regularne dochody i jaka jest ich wysokość.

Z wynagrodzenia za pracę komornik może zająć jedynie część pensji, przy zachowaniu określonych przepisami limitów. Wolna od potrąceń jest bowiem kwota odpowiadająca minimalnemu wynagrodzeniu po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy i ewentualnych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Przy potrącaniu zaliczek pieniężnych wolne pozostaje 75 proc. tej kwoty, a przy karach pieniężnych – aż 90 proc. W praktyce oznacza to, że zajęciu podlega coraz mniejsza część pensji, a proces odzyskiwania należności znacznie się wydłuża.

Długi alimentacyjne

Wyjątek stanowią zobowiązania alimentacyjne, gdzie komornik może potrącić nawet do 3/5 wynagrodzenia, bez obowiązku pozostawienia dłużnikowi kwoty wolnej.

Od 2026 roku płaca minimalna wyniesie 4806 zł brutto, a stawka godzinowa – 31,40 zł. Oznacza to wzrost kwoty wolnej od potrąceń do 3605,85 zł wobec 3510,92 zł w 2025 roku. Wartość 75 proc. wynagrodzenia wzrośnie z 2633,19 zł do 2704,39 zł, a 90 proc. – z 3159,83 zł do 3245,27 zł. W praktyce oznacza to, że wierzyciele jeszcze dłużej będą czekać na odzyskanie pieniędzy.

Podstawą zmian pozostaje Kodeks pracy z 1974 roku, który szczegółowo reguluje zasady potrąceń i limity egzekucyjne.

