Komornik nie dał rady? Sprawdź, kiedy dług zostaje umorzony

Komornik sądowy działa na podstawie wyroku sądowego i odpowiada za egzekwowanie należności od dłużnika. Jego głównym zadaniem jest dopilnowanie, aby dłużnik wypełnił warunki orzeczenia sądu. Jeśli nie dochodzi do spłaty, komornik w pierwszej kolejności zajmuje środki na koncie bankowym, a gdy to nie przynosi efektu – może przystąpić do licytacji majątku dłużnika.

Umorzenie postępowania

W pewnych przypadkach możliwe jest jednak umorzenie postępowania egzekucyjnego. Oznacza to zakończenie działań komornika – w całości lub w części. Umorzenie może nastąpić na mocy decyzji sądu. Jeżeli egzekucja zostaje zawieszona i wierzyciel nie wniesie w ciągu sześciu miesięcy o jej wznowienie, postępowanie zostaje automatycznie umorzone.

Umorzenie egzekucji nie zamyka jednak drogi wierzycielowi do dalszych działań. Ma on prawo w dowolnym momencie ponownie wystąpić o wszczęcie postępowania komorniczego.

Warto wiedzieć, że komornik nie ma prawa umorzyć egzekucji alimentów ze względu na jej bezskuteczność. Takie wyłączenie przewiduje art. 1086 § 5 kodeksu postępowania cywilnego.

Uprawnienie komornika

Komornik dysponuje szerokimi uprawnieniami. Może wejść na posesję dłużnika nawet pod jego nieobecność, skorzystać z usług ślusarza, przeszukać lokal, ukryte pomieszczenia, a nawet samego dłużnika. Mimo to, działania takie podejmowane są dopiero po wyczerpaniu innych możliwości – najpierw zajmowane są środki finansowe. Istnieją limity kwot możliwych do zajęcia, uzależnione od najniższego wynagrodzenia. Świadczenia takie jak 800 plus są wyłączone z egzekucji.

Do umorzenia długu może dojść, gdy komornik uzna, że egzekucja nie przynosi żadnych rezultatów. Taka decyzja zapada zwykle wtedy, gdy dłużnik nie posiada majątku ani dochodu, a dalsze działania byłyby nieopłacalne. Często dotyczy to osób, które ogłosiły upadłość konsumencką. Komornik ocenia wtedy, czy kontynuacja postępowania ma sens z ekonomicznego punktu widzenia.

