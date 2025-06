Popularna usługa w PKO BP przestaje działać z BLIKIEM

Od 13 czerwca 2025 roku PKO Bank Polski wprowadza zmiany w usłudze „Płacę z iPKO”, z których najważniejsza to brak możliwości korzystania z kodu i czeku BLIK przy tej formie płatności. Użytkownicy, którzy do tej pory wybierali „Płacę z iPKO” np. podczas zakupów internetowych, muszą przygotować się na nową organizację płatności – funkcja BLIK nie będzie już dostępna w tym trybie.

Zmiany w iPKO

Jeśli klient nadal chce używać BLIKA, musi wybrać jego ikonę bezpośrednio na stronie sklepu internetowego. Dotychczasowa integracja tej metody z usługą „Płacę z iPKO” przestaje obowiązywać, co oznacza koniec wygodnego łączenia szybkiej autoryzacji z możliwością zapłaty BLIKIEM przez system bankowości internetowej PKO.

To nie jedyna zmiana wprowadzona w ostatnim czasie przez największy polski bank. W maju 2025 r. bank ogłosił wprowadzenie nowych limitów dziennych dla przelewów i transakcji dokonywanych przez serwis internetowy iPKO. Ustalono, że domyślny limit wynosi teraz 10 tys. zł, co oznacza, że klienci, którzy wcześniej mieli wyższe limity, mają je automatycznie zmniejszone do tej kwoty. Istnieje możliwość samodzielnej zmiany limitu na wyższy – maksymalnie do 300 tys. zł – ale tylko przy zastosowaniu odpowiednich metod autoryzacji oraz dodatkowych zabezpieczeń.

Zakupy w internecie

Usługa „Płacę z iPKO” nadal umożliwia wygodne zakupy internetowe i płatności bez podawania danych karty płatniczej, a także rezerwację hoteli, biletów, zamawianie jedzenia i usług cyfrowych.

Płatności odbywają się bez prowizji, a dane przelewu wypełniane są automatycznie. Mimo rezygnacji z BLIKA w tej opcji, użytkownicy nadal mogą korzystać z innych dostępnych metod zapłaty, w tym środków z konta osobistego i limitów kart kredytowych.

