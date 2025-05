Sztuczna inteligencja zabiera Polakom pracę? Raport daje do myślenia

Co dziesiąty dorosły zetknął się osobiście z przypadkiem utraty pracy przez AI.

Polacy wobec AI. Zagrożenie czy szansa?

Rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji budzi w Polsce wyraźne podziały. 27 proc. respondentów badania ClickMeeting uważa, że AI stanowi realne zagrożenie dla miejsc pracy. Co dziesiąta osoba przyznała, że zna przypadek, gdy ktoś stracił zatrudnienie z powodu automatyzacji – 2,5 proc. dotyczyło to bezpośrednio, 5 proc. – znajomych lub bliskich, a 3 proc. – współpracowników. Jednocześnie niemal co piąty badany słyszał o takim przypadku, choć nie doświadczył go osobiście.

Z drugiej strony, 25 proc. ankietowanych postrzega sztuczną inteligencję jako szansę dla polskich pracowników. Aż 36 proc. ocenia jej rozwój neutralnie, a 14 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

AI w codziennym życiu. Wyszukiwanie, teksty i obrazy

Sztuczna inteligencja powoli staje się częścią życia codziennego – 34 proc. Polaków korzysta z niej do wyszukiwania informacji, 21 proc. do generowania tekstów, 13 proc. do analizy danych, a 10 proc. – do tworzenia obrazów i prezentacji. Pojedyncze osoby deklarują także takie zastosowania jak tłumaczenie, zarządzanie budżetem, pomoc w kuchni czy pisanie poezji. Jednocześnie niemal połowa badanych (48 proc.) nie używa AI wcale.

Edukacja kluczem do skutecznego wykorzystania AI

Aż 70 proc. respondentów uważa, że edukacja w zakresie AI powinna być powszechna – zarówno w szkołach i na uczelniach, jak i w miejscu pracy. 25 proc. osób nie potrafi jednak ocenić poziomu swoich kompetencji w tym zakresie. 29 proc. ocenia je jako „raczej dobre”, a tylko 6 proc. – jako „bardzo dobre”. Jednocześnie 16 proc. uznaje swoje umiejętności za „złe” lub „bardzo złe”.

Zainteresowanie edukacją rośnie: 17 proc. badanych byłoby gotowych zapłacić za kurs online, a 37,5 proc. wzięłoby w nim udział, gdyby koszty pokrył np. pracodawca.

AI zwiększa efektywność, ale nie wszystkich przekonuje

Choć coraz więcej osób dostrzega korzyści płynące z AI, połowa ankietowanych pozostaje wobec niej obojętna. Narzędzia wspierające automatyzację pracy pozytywnie ocenia 43 proc. respondentów.

– Odpowiednio wdrożona automatyzacja pozwala pracownikom skupić się na bardziej kreatywnych i strategicznych zadaniach. To nie tylko szansa na skrócenie czasu pracy, ale też realna poprawa dobrostanu zawodowego – zauważa Ekspertka ClickMeeting, Martyna Grzegorczyk, która podkreśla też, że warto inwestować w szkolenia, które pomogą lepiej wykorzystywać potencjał AI w miejscu pracy.

Źródło: Badanie ClickMeeting, kwiecień 2025 r., na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.