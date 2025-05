Medyczna rewolucja. Tak technologia zmienia szpitale na całym świecie

Centra danych umożliwiają analizę ogromnych zbiorów danych medycznych, wspierając diagnostykę, leczenie i odkrywanie nowych leków.

Cyfrowa transformacja medycyny przy wsparciu centrów danych

Według danych, sektor zdrowotny generuje aż 30 proc. wszystkich informacji cyfrowych na świecie. Rosnąca liczba danych, napędzana przez digitalizację i informatyzację, stwarza ogromny potencjał w leczeniu chorób i personalizacji opieki zdrowotnej. Jednak bez odpowiedniej infrastruktury ich analiza byłaby niemożliwa.

Czytaj też:

Technologia przyszłości prosto z Polski. Zakupy już nigdy nie będą takie same

Rola sztucznej inteligencji w analizie danych medycznych

Rozwój sztucznej inteligencji przyczynił się do znacznego przyspieszenia procesów diagnostycznych. Algorytmy AI potrafią w kilka sekund przeanalizować tysiące rekordów medycznych, co jeszcze niedawno zajmowałoby miesiące pracy zespołów badawczych. Pozwala to lekarzom podejmować szybkie decyzje diagnostyczne i dostosowywać terapie indywidualnie do potrzeb pacjentów.

Bezpieczna wymiana danych kluczem do postępu

Aby w pełni wykorzystać potencjał AI, niezbędna jest współpraca między placówkami zdrowotnymi. Istotna jest bezpieczna infrastruktura chmurowa i połączenia międzysystemowe, które pozwalają na wymianę danych genomowych i medycznych na całym świecie. To rozwiązanie umożliwia szybsze badania nad nowotworami, chorobami genetycznymi i innymi schorzeniami.

Wydajność i prywatność danych medycznych

Skuteczna analiza danych wymaga dostępu do wydajnych serwerów, czyszczenia i integracji informacji z różnych źródeł. Dodatkowo, ochrona wrażliwych danych pacjentów staje się priorytetem. Prywatna infrastruktura AI umożliwia bezpieczne przeprowadzanie operacji obliczeniowych bez narażania danych na naruszenia.

Przykład zastosowania AI w praktyce

– Centra danych Equinix wspierają sektor zdrowotny oraz instytucje badawcze w korzystaniu z AI np. do diagnostyki chorób na bardzo wczesnym etapie. Dobrym przykładem może być firma Harrison.ai, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy zdjęć rentgenowskich, co pomaga lekarzom szybciej postawić diagnozę. Firma korzysta z infrastruktury NVIDIA umieszczonej w centrum danych Equinix. To prywatne wdrożenie sztucznej inteligencji zaowocowało 8-krotnym wzrostem efektywności przetwarzania danych i skróceniem czasu szkolenia modeli z miesięcy do kilku dni – mówi Sylwia Pyśkiewicz, dyrektor zarządzająca Equinix w Polsce.

Czytaj też:

AI broni firmy lepiej niż antywirus? Ekspert wyjaśnia

Korzyści dla pacjentów, lekarzy i naukowców

Zastosowanie AI i centrów danych w medycynie przyczynia się do poprawy jakości opieki zdrowotnej, skraca czas diagnozy, obniża koszty badań i pozwala tworzyć skuteczniejsze leki. Dzięki współpracy i wymianie danych między placówkami możliwe jest odkrywanie nowych terapii, które ratują życie.

Czytaj też:

Tysiące osób czekało na te zmiany. Sprawdź nowe przepisy