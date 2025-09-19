Schron bez pozwolenia. Rząd upraszcza zasady

Budowa niewielkich schronów przydomowych ma być prostsza niż dotychczas. Rząd przyjął nowelizację Prawa budowlanego, która przewiduje zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku takich obiektów. W praktyce wystarczy zgłoszenie do urzędu, by rozpocząć inwestycję, o ile urząd nie zgłosi sprzeciwu.

Zmiany w przepisach

Zmiany w prawie wynikają z potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa obywateli. W Polsce schronami objętych jest zaledwie 3 proc. ludności, podczas gdy w Finlandii ponad 70 proc., a w Szwajcarii schrony publiczne i prywatne pokrywają całość zapotrzebowania. Nowa ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, uchwalona pod koniec 2024 r., wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r. i reguluje kwestie związane z budową obiektów ochronnych.

W dokumencie wyróżniono trzy kategorie: schrony, ukrycia i miejsca doraźnego schronienia. Schrony muszą być hermetyczne i wyposażone w urządzenia filtrowentylacyjne, ukrycia mają konstrukcję niehermetyczną, a miejsca doraźnego schronienia to obiekty zaadaptowane tymczasowo. Teraz także właściciele domów jednorodzinnych będą mogli budować takie obiekty.

Małe schrony

Projekt nowelizacji zakłada, że schron o powierzchni do 35 mkw będzie można wznieść na podstawie zgłoszenia. Konieczne będzie jednak przygotowanie projektu architektoniczno-budowlanego, technicznego oraz wyznaczenie kierownika budowy. Autorzy ustawy podkreślają, że wymogi są konieczne, ponieważ obiekty te mają pełnić funkcję ochronną i muszą spełniać odpowiednie normy bezpieczeństwa.

Koszt budowy zależy od wielkości, standardu i wyposażenia. Prefabrykowany schron dla czterech osób można kupić za około 110 tys. zł. Składa się on z dwóch modułów o wadze 15 ton, w pełni wyposażonych w instalacje elektryczne i wentylacyjne. Montaż trwa jeden dzień, a w razie potrzeby obiekt można rozbudować o kolejne segmenty. Z kolei tradycyjny żelbetowy schron z pełnym wyposażeniem kosztuje około 200 tys. zł.

Na rynku dostępne są także bardziej luksusowe rozwiązania. Przykładem jest projekt Scorpio House – nowoczesna willa ze schronem o odporności NBC (nuklearnej, biologicznej i chemicznej), który może pełnić funkcję dodatkowej przestrzeni użytkowej, np. strefy rekreacji.

