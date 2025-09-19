IKEA z nowym liderem. Polak pokieruje światowym gigantem

Od 1 stycznia 2026 roku Inter IKEA Group będzie mieć nowego lidera. Stanowisko prezesa obejmie Polak, Jakub Jankowski, dotychczasowy dyrektor zarządzający IKEA Industry. To historyczna chwila – po raz pierwszy w dziejach firmy kierownictwo przejmie osoba spoza Szwecji. Jankowski zastąpi Jona Abrahamssona Ringa, który po 20 latach pracy, w tym pięciu na stanowisku CEO, ustępuje ze stanowiska.

Polak na szczycie

Nowy szef związany jest z IKEA od 2001 roku, kiedy rozpoczął karierę w Polsce. Z czasem awansował przez kolejne szczeble – od kierownika sklepu, przez asystenta prezesa, aż po zarządzanie przemysłową częścią koncernu. Zdobywał doświadczenie w wielu krajach, m.in. w Rumunii, Holandii, Szwajcarii i Szwecji. Jak podkreśla, nominacja jest dla niego ogromnym zaszczytem i wyzwaniem.

Inter IKEA Group odpowiada za produkcję i dostarczanie mebli oraz udzielanie franczyzy sklepom detalicznym na całym świecie. To właśnie tę część koncernu od 2026 roku będzie prowadził Jankowski. Nowy CEO obejmuje funkcję w trudnym momencie – globalna gospodarka mierzy się z inflacją, rosnącą niepewnością geopolityczną oraz zakłóceniami w łańcuchach dostaw.

W rozmowie z agencją Reuters Jankowski podkreślił, że jego priorytetem będzie zapewnienie dostępności produktów i utrzymanie ich przystępnych cen. „W obliczu inflacji i spadającej siły nabywczej konsumentów kluczowe jest, aby IKEA była jeszcze bardziej dostępna i istotna dla klientów” – zaznaczył.

IKEA

Historia firmy, którą Jankowski obejmie w zarządzanie, sięga 1943 roku. Ingvar Kamprad, wówczas 17-latek, rozpoczął działalność od sprzedaży długopisów i zegarków w szwedzkim Smålandzie. Z czasem stworzył markę, która zrewolucjonizowała rynek mebli, wprowadzając koncepcję prostych do samodzielnego złożenia produktów.

Nazwa IKEA pochodzi od inicjałów Kamprada oraz nazw miejscowości Elmtaryd i Agunnaryd. Dziś logo marki rozpoznawane jest niemal na całym świecie, a sieć obejmuje setki sklepów i dziesiątki tysięcy pracowników.

Objęcie stanowiska przez Jakuba Jankowskiego to symboliczny moment dla całej organizacji i dowód na to, że polscy menedżerowie odgrywają coraz większą rolę w zarządzaniu globalnymi koncernami.

