Od kasjerki do światowej liderki. Niezwykła droga Polki w IKEA

Jan Wojtal („Wprost”): Zaczęłaś od pracy kasjerki w IKEA, dziś pracujesz w globalnej centrali – w Szwecji. Opowiedz, jak wyglądała twoja droga.

Jagoda Wlazło: To miała być tylko wakacyjna praca, ale zostałam na całe swoje dotychczasowe zawodowe życie, czyli ponad 10 lat. Rozpoczęłam od pracy sezonowej na kasach, a następnie w biurze kas – łącząc to ze studiami. Kluczowy moment przyszedł, gdy jeden z menedżerów, Przemek, dostrzegł we mnie potencjał i zaproponował pracę w sprzedaży – prawdziwa rewolucja, która pozwoliła mi rozwinąć skrzydła jako liderce. Po tej roli i kolejnych wyzwaniach managerskich dołączyłam do centrali IKEA w Polsce jako Country Business Leader, odpowiadając za strategiczny rozwój biznesu w kraju.

Co twoim zdaniem pomogło Ci osiągnąć obecny status zawodowy?

Determinacja, empatia, pasja do nauki i ludzi. Jestem indywidualistką, ale potrafię działać zespołowo. Uwielbiam się uczyć i uczyć innych. Nieustannie rozwijam się i próbuję nie dać się zwariować perfekcjonizmowi. Ogromną rolę odegrali też ludzie, których spotkałam po drodze – nieoceniona rola rodziców, ale też mentorzy, menedżerowie, którzy we mnie wierzyli i dodawali odwagi do podejmowania kolejnych kroków. Do tego doszła ciężka praca, setki godzin w sklepie, przy komputerze, w kontaktach z ludźmi. Nic nie przyszło z przypadku.

Co według ciebie jest największym wyzwaniem dla kobiet, jeśli chodzi o rynek pracy?

Dziewczynki często uczy się, że mają być ciche, skromne i się nie wychylać. W dorosłym życiu to przeszkadza. Kobietom często trudniej przebić się ze swoimi pomysłami, są oceniane inaczej niż mężczyźni. Ja sama wielokrotnie doświadczałam sytuacji, gdy mężczyzna mówiący zdecydowanie był uznawany za kompetentnego, a kobieta – za zbyt emocjonalną. Dlatego tak ważne jest budowanie pewności siebie i wiary we własną wartość. Ważne jest też, żeby kobiety wspierały się nawzajem, żeby miały wokół siebie silne, mądre osoby.

Jakie rady dałabyś kobietom, które nie są pewne siebie lub dopiero zaczynają karierę?

Po pierwsze – znajdź osobę, która w ciebie wierzy. Mentorów, przyjaciół, kogokolwiek, kto cię wesprze. Po drugie – zaufaj sobie. Jeśli twoja intuicja mówi, że to nie jest dobre miejsce, to słuchaj tego. I jeszcze jedno: jesteś wystarczająca. Masz w sobie wszystko, by osiągnąć sukces. I nie porównuj się do innych, tylko do siebie sprzed kilku lat.

Warto również korzystać z dostępnych narzędzi, jak np. testy talentów Gallupa. One pomagają nazwać nasze naturalne predyspozycje. Trzeba mieć miękkie serce, ale twardą skórę. I nie bać się robić rzeczy po swojemu.

Czym konkretnie zajmujesz się dziś w centrali IKEA w Szwecji?

Obecnie pracuję jako Global Meeting the Customer Specialist. W skrócie, jestem łącznikiem między zespołami rozwijającymi nowe produkty a jednostkami sprzedażowymi w krajach. Tłumaczę potrzeby sklepów i klientów na język designu i produkcji. Na co dzień analizuję trendy, opinie, dane z krajów, współtworzę nowe kolekcje mebli w kategorii mebli jadalnianych. To bardzo kompleksowa rola, które wymaga zarówno kompetencji strategicznych, ale też tych ludzkich – dobrej komunikacji i empatii.

Jednym z moich ostatnich projektów było stworzenie narzędzia szkoleniowego dla pracowników sklepów. Koordynowałam prace nad jego treścią, konsultowałam się z jego odbiorcami, ale tez specjalistami. Zaangażowałam ludzi z kilku krajów, by zebrać różne perspektywy. Efekt będzie używany na całym świecie – i to jest ogromna satysfakcja.

A jak się mieszka i pracuje w Szwecji? Ten kraj ostatnimi czasy nie ma zbyt dobrej sławy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na ulicach.

Mieszkam niedaleko centrali IKEA. To spokojne miejsce, z okna widzę las, a piętnaście minut spacerem mam przepiękne jezioro. Do tego czyste powietrze, bliskość natury i powolny rytm życia, bardzo mi to odpowiada.. Nie mam wątpliwości co do swojego komfortu oraz bezpieczeństwa. W polskich mediach mówi się przykładowo o problemie z bezpieczeństwem w Malmö. Oczywiście, jak wszędzie, trzeba uważać, ale ja nie doświadczyłam żadnych nieprzyjemności.

Jakie plany na przyszłość?

Jagoda: Chcę dalej się rozwijać, uczyć nowych rzeczy, inspirować innych. Marzy mi się zrobienie doktoratu oraz wydanie serii podróżniczych przewodników, a zwłaszcza takiego po Podlasiu – gdyż jest to miejsce w którym zostawiłam kawałek swojej duszy. Kocham podróże, kinematografię, góry, edukację – jestem pełna pasji, ciekawości do świata i eksploracji. Chciałabym kiedyś łączyć to wszystko – poprzez warsztaty, a najbardziej przez własną działalność okołopodróżniczą, agroturystyka lub szyte na miarę plany podróżnicze. A na co dzień / chcę po prostu żyć w zgodzie ze sobą i być szczęśliwym człowiekiem. Bez presji, ale z pełnym zaangażowaniem.

Bio:

Jagoda Wlazło: Global Meeting the Customer Specialist w IKEA of Sweden – zarządza portfolio produktowym w 62 krajach oraz rozwija asortyment, opierając decyzje na analizach rynku i konkurencji. Absolwentka gospodarki przestrzennej na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Zwyciężczyni konkursu Polskiej Akademii Nauk oraz laureatka konkursów Towarzystwa Urbanistów Polskich i Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Do IKEA dołączyła jako kasjerka, by przez kolejne role – sprzedawczyni, team leaderkę, menedżerkę działu sprzedaży w sklepie, by dołączyć do Centrali IKEA w Polsce jako Country Business Leader – odpowiadając za strategiczny rozwój biznesu w kraju. Zarządzała rozwojem kategorii sprzedaży na rynku polskim oraz wdrażała innowacyjne rozwiązania sprzedażowe. Pasjonatka dziedzictwa kulturowego, miłośniczka Podlasia, podróży i górskich wypraw. Na Instagramie @mocno_owocowa dzieli się przygodami i inspiruje do eksplorowania świata. Myśli przewodnie? Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia.

