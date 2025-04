„Freelancing to święty graal dla kobiet. I nie, nie chodzi o pracę na Bali”

– To nie bajka o pracy z plaży. To model, który daje kobietom prawdziwą wolność. Freelancing to nie tylko sposób na zarobek, to zmiana stylu życia – zaznacza rozmówczyni „Wprost”.

Jan Wojtal, „Wprost”: Twoja ścieżka zawodowa – Nowy Jork, Londyn, puby na Wimbledonie – brzmi bardzo nietypowo. Jak do tego doszło?

Marta Paplaczyk: Nowy Jork był moim marzeniem od dziecka. Po studiach w Polsce aplikowałam na studia MBA w Nowym Jorku. Dostałam się, ale okazały się bardzo drogie. Trafiłam na staż do agencji Brandman – było jak z filmu: szefowa w szpilkach, widok na Empire State Building, duże tempo. Ale też ogromna lekcja profesjonalizmu.

A co dalej działo się po Nowym Jorku?

Nie udało się zdobyć dofinansowania, więc trafiłam do Londynu. Pracowałam w agencjach PR-owych dla branży HoReCa. Potem przeszłam do pubów – najpierw pracowałam w pubie na Wimbledonie. Z czasem zostałam marketing managerką całej grupy pubów we południowo-wschodnim Londynie. To dało mi ogromne doświadczenie biznesowe.

I wtedy pojawiła się decyzja o freelansie?

Po powrocie do Polski nie chciałam wracać do pracy 9–17. Wiedziałam, że potrafię działać samodzielnie, elastycznie zarządzać czasem i miałam już spore doświadczenie w promowaniu lokalnych biznesów. Założyłam więc własną agencję marketingową, skierowaną do gastronomii. Nie miałam jednak pojęcia o tym jak prowadzić biznes – pozyskiwać klientów, wyceniać swoją pracę, zarządzać finansami czy zatrudniać pracowników. Wszystkiego musiałam uczyć się sama i na własnych błędach.

Dlaczego freelancing to Twoim zdaniem dobra opcja – szczególnie dla kobiet?

Bo daje elastyczność. Kobiety próbują dziś łączyć wszystko – macierzyństwo, karierę, dom, własne pasje. Freelancing pozwala samej decydować, kiedy i ile się pracuje. Można lepiej godzić różne role życiowe.

W jakich branżach freelancing działa najlepiej?

Najwięcej freelancerów działa w IT, marketingu, social media, grafice, copywritingu, fotografii. Są też solo przedsiębiorcy – jak architekci czy prawnicy, choć nie zawsze określają się jako freelancerzy.

A co poradziłabyś kobiecie, która dziś pracuje w korporacji, ale czuje, że to nie to?

Jeśli kobieta lubi swoją pracę w korpo i czuje, że realizuje się w obszarze zawodowym – to świetnie. Prowadzenie własnego biznesu nie jest jedynym rozwiązaniem i nie jest ne pewno dla wszystkich.. Ale jeśli kobieta czuje, że nie realizuje swojego pełnego potencjału, nie rozwija się w takim tempie czy obszarach w ktorych by chciała,, brakuje jej elastyczności, to warto rozważyć zmianę. Freelancing daje większą sprawczość i kontrolę nad tym, jak wygląda nasze życie.

Jak sztuczna inteligencja zmienia Twoją codzienną pracę?

Sztuczna inteligencja to dla mnie narzędzie. Nie zastępuje mojej pracy, ale ją przyspiesza. Dzięki niej mogę obsłużyć więcej klientów bez straty na jakości. Klucz to wiedzieć, jak z niej korzystać.

A jakie są minusy freelancingu?

Freelancer to też przedsiębiorca – trzeba myśleć o sprzedaży, klientach, finansach. Do tego dochodzi samotność pracy z domu, zacieranie granic między życiem a pracą. Dlatego tak ważna jest społeczność i wspierające środowisko.

Dziękuję za rozmowę – konkretna, treściwa i naprawdę inspirująca.

Super, dziękuję również. To była bardzo fajna rozmowa – do usłyszenia!

O rozmówczyni:

Marta Paplaczyk – mentorka social media managerów i marketerka.

Przez ponad 12 lat zajmowała się marketingiem w branży HoReCa. Swoje pierwsze kroki w marketingu stawiała w Nowym Jorku w agencji Brandmana, później na 8 lat osiadła w Londynie, gdzie m.in zarządzała marketingiem grupy 12 pubów na Wimbledonie i w południowo-zachodnim Londynie

Dziś jest mentorką social media freelancerów i uczy jak zarabiać dobre pieniądze na fajne życie jako social media manager. Dzieli się zdobytą wiedzą i doświadczeniem tworząc programy mentoringowe, w których przeprowadza przez autorski system projektowania biznesu 4Q. Pozwala on na elastyczną i kreatywną pracę w mediach społecznościowych bez stresu o klientów i finanse. Dotychczas z jej produktów skorzystało ponad 600 social media managerów i soloprzedsiębiorców.

