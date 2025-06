Zakupy w długi weekend. Gdzie zrobisz je bez problemu?

Przed nami jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów – dług czerwcowy weekend, który w tym roku potrwa od czwartku, 19 czerwca (Boże Ciało), do niedzieli, 22 czerwca.

Warto jednak pamiętać, że czwartek, 19 czerwca, to nie tylko początek długiego weekendu, ale także Boże Ciało – jedno z najważniejszych świąt katolickich, obchodzone uroczyście z procesjami eucharystycznymi w całym kraju. Jest to ustawowy dzień wolny od pracy, a dla wielu osób również czas duchowej refleksji i udziału w wydarzeniach religijnych.

Które sklepy i galerie handlowe będą otwarte, a które zamknięte w czasie świątecznych dni? Poniżej praktyczny kalendarz zakupowy na długi czerwcowy weekend 2025.

Zakupy 19 czerwca – gdzie zrobimy zakupy?

Czwartek, 19 czerwca 2025 roku, czyli Boże Ciało, otwiera długi czerwcowy weekend – i zgodnie z ustawą jest dniem wolnym od pracy. Tego dnia handel będzie niemal całkowicie wstrzymany: zamknięte pozostaną supermarkety, galerie handlowe oraz większość sklepów. Jeśli jednak zabraknie Ci czegoś niezbędnego lub najdzie ochota na coś słodkiego, bez obaw – czynne będą stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie oraz lokale gastronomiczne, takie jak kawiarnie i lodziarnie.

Zakupy 20 czerwca – czy sklepy i galerie handlowe będą otwarte?

Choć dla wielu osób piątek, 20 czerwca 2025 roku, będzie naturalnym przedłużeniem długiego weekendu, to według kalendarza jest to zwykły dzień roboczy. Oznacza to, że wszystkie sklepy, supermarkety i galerie handlowe będą otwarte i działać w standardowych godzinach. Nie trzeba więc obawiać się braków w zaopatrzeniu – tego dnia bez problemu zrobimy zakupy.

Zakupy 21 czerwca – gdzie zrobimy zakupy?

W sobotę, 21 czerwca 2025 roku, przypadającą w długi czerwcowy weekend, sklepy oraz galerie handlowe będą otwarte bez żadnych ustawowych ograniczeń. Zakupy będzie można zrobić bez przeszkód, w standardowych godzinach funkcjonowania poszczególnych placówek. Warto jednak pamiętać, że w soboty wiele sklepów działa według skróconego harmonogramu – przed wizytą dobrze jest sprawdzić godziny otwarcia wybranego miejsca.

Zakupy 22 czerwca – czy będzie to niedziela handlowa?

Długi czerwcowy weekend zakończy się niedzielą niehandlową. 22 czerwca 2025 roku większość sklepów, supermarketów i galerii handlowych będzie zamknięta zgodnie z obowiązującymi przepisami ograniczającymi handel w wybrane niedziele. Oznacza to, że tego dnia nie zrobimy większych zakupów – warto więc wcześniej się zaopatrzyć.

Długi czerwcowy weekend 2025 – zakupowy harmonogram

Harmonogram otwarcia sklepów i galerii handlowych w długi czerwcowy weekend wygląda następująco:

czwartek, 19 czerwca – sklepy i galerie handlowe zamknięte, obowiązują ustawowe ograniczenia w handlu (Boże Ciało),

piątek, 20 czerwca – sklepy i galerie handlowe otwarte w swoich stałych godzinach (dzień roboczy),

sobota, 21 czerwca – sklepy i galerie handlowe otwarte, brak ograniczeń w handlu, ale obowiązują sobotnie godziny otwarcia,

niedziela, 22 czerwca – sklepy i galerie handlowe zamknięte, obowiązuje zakaz handlu w niedzielę niehandlową.

W długi czerwcowy weekend ograniczenia w handlu będą obowiązywać w czwartek i niedzielę.

