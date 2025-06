Kumulacja rozbita. Wygrał ponad 170 mln zł w Eurojackpot

We wtorek, 17 czerwca, w Eurojackpot wylosowano następujące liczby:

10, 13, 15, 33, 35 oraz 7 i 12.

Eurojackpot – wyniki losowania w Europie

Kumulacja rozbita! We wtorek, 17 czerwca, padła długo wyczekiwana główna nagroda. Szczęśliwy los o wartości 40 657 587,80 euro, czyli ponad 173 milionów złotych, został zarejestrowany w Niemczech.

W tym samym losowaniu odnotowano również:

6 wygranych drugiego stopnia, każda o wartości 245 810,90 euro – trafiły do graczy z Niemiec i Islandii,

14 wygranych trzeciego stopnia, każda o wartości 59 411,10 euro – szczęśliwe kupony zarejestrowano w Niemczech, Szwecji i Danii.

Eurojackpot – wyniki losowania w Polsce

Najwyższa wygrana odnotowana we wtorek w Polsce to wygrana czwartego stopnia w wysokości 691 014,80 zł. To jednak nie wszystko – w Polsce padły również 23 wygrane piątego stopnia, każda o wartości 1 272,90 zł.

Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się w piątek, 20 czerwca, o godz. 20:00. Wyniki będą dostępne po losowaniu.

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Eurojackpot to ogólnoeuropejska loteria, w której biorą udział miliony graczy z całego kontynentu. Początkowo uczestniczyło w niej 6 krajów, a obecnie gra obejmuje 19 państw, w tym Polskę. To gra liczbowa, w której gracze wybierają 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Losowania odbywają się we wtorki o godz. 20:15 i w piątki o godz. 20:00. Aby wygrać główną nagrodę, należy trafić wszystkie 7 liczb. Minimalna pula na wygrane pierwszego stopnia wynosi 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. W grze obowiązuje 12 poziomów wygranych. Zakłady można zawierać w kolekturach oraz online.

Eurojackpot 2025 – najwyższe wygrane w Polsce

Oto tegoroczne najwyższe wygrane w Eurojackpot, jakie padły w Polsce:

3 234 632,60 zł – 27 maja, lotto.pl

655 485,80 zł – 20 maja, Gdynia

692 043,20 zł – 16 maja, Kraków

637 827,20 zł – 13 maja, lotto.pl

2 513 056,70 zł – 29 kwietnia, lotto.pl

1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, Drobin

1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, lotto.pl

895 087,90 zł – 22 kwietnia, lotto.pl

895 087,90 zł – 22 kwietnia, Wejherowo

841 683,50 zł – 11 kwietnia, lotto.pl

655 361,40 zł – 8 kwietnia, Nowogrodziec

6 163 395,90 zł – 1 kwietnia, Skawica

5 823 282,90 zł – 25 marca, Zabrze

1 314 088,00 zł – 11 marca, Warszawa

929 416,10 zł – 7 marca, lotto.pl

920 097,90 zł – 28 lutego, Limanowa

4 520 715,30 zł – 7 lutego, Siedlce

796 409,50 zł – 4 lutego, Sławków

2 203 289,90 zł – 31 stycznia, Oświęcim

1 142 024,60 zł – 28 stycznia, Toruń

1 116 534,10 zł – 21 stycznia, Gdynia

729 581,60 zł – 17 stycznia, Kielce

766 884,30 zł – 14 stycznia, lotto.pl

3 612 701,90 zł – 10 stycznia, Zarzecze

676 887,30 zł – 7 stycznia, Wałcz

838 357,40 zł – 3 stycznia, Szczecin

