Drobny biznes bez ZUS. Od 2026 roku limit zarobków wzrośnie

Prowadzenie drobnej działalności bez zakładania firmy staje się coraz popularniejsze. Usługi naprawcze, sprzedaż internetowa czy okazjonalne zlecenia – wszystko to można wykonywać w ramach tzw. działalności nierejestrowanej. Warunkiem jest jednak nieprzekroczenie określonego limitu przychodów. Obecnie wynosi on 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2025 roku – 3499,50 zł miesięcznie. W skali roku daje to 41 994 zł.

Działalność bez rejestracji

Taka forma zarobkowania nie wymaga rejestracji w CEIDG, opłacania składek ZUS czy prowadzenia rozbudowanej księgowości. Jak zaznacza Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w firmie inFakt, działalność nierejestrowana oznacza mniej formalności. Podlega jednak opodatkowaniu według skali podatkowej i należy ją rozliczyć w rocznym PIT-36. W przypadku osiągnięcia maksymalnego dochodu rocznego, podatek może wynieść do 1449 zł, ale po uwzględnieniu kosztów może on spaść nawet do zera – jeśli dochód zmieści się w kwocie wolnej od podatku.

Podatnicy mogą odliczać poniesione wydatki, np. przy zakupach potrzebnych do prowadzenia działalności. Przy kosztach na poziomie 1000 zł miesięcznie, dochód miesięczny może spaść do ok. 2500 zł, co mieści się w kwocie wolnej i nie wymaga zapłaty podatku. To sprawia, że wiele osób traktuje taką działalność jako sposób na dodatkowy zarobek lub testowanie pomysłu biznesowego bez ryzyka.

Limit przychodu

Jednak przy przekroczeniu dopuszczalnego limitu przychodu obowiązuje konieczność rejestracji firmy w CEIDG w ciągu 7 dni. Działalność nierejestrowana wiąże się też z pewnymi obowiązkami – jak prowadzenie ewidencji sprzedaży czy wystawianie faktur na żądanie klienta. W niektórych przypadkach konieczne jest również posiadanie kasy fiskalnej.

Od stycznia 2026 roku zasady mają się zmienić. Resort rozwoju i technologii przygotował projekt, który przewiduje rozliczanie limitu nie miesięcznie, a kwartalnie. Oznacza to, że zamiast 3 x 75 proc. pensji minimalnej miesięcznie, możliwe będzie osiągnięcie przychodu do 10 498,50 zł na kwartał. Zmiana ta ma ułatwić funkcjonowanie osobom prowadzącym drobny, nieregularny biznes.

