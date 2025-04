To ostatni moment na rozlicznie PIT. Uważaj na pułapki i fałszywe strony

„Pamiętaj, żeby rozliczyć PIT do 30 kwietnia. Nie odkładaj rozliczenia na ostatnią chwilę. Już dziś skorzystaj z udogodnień w usłudze Twój e-PIT” – przedświątecznie przypomina Ministerstwo Finansów w poście na platformie X, zachęcając do rozliczeń online.

Rozliczenie e-PIT coraz popularniejsze

Z roku na rok coraz więcej Polaków decyduje się na złożenie zeznania podatkowego przez internet. Ministerstwo Finansów przypomina, że usługa Twój e-PIT działa 24 godziny na dobę, a obecnie jest dostępna również w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. To wygodne rozwiązanie, które można obsłużyć z poziomu telefonu czy tabletu.

Eksperci jednak ostrzegają: korzystaj wyłącznie z oficjalnych źródeł, takich jak portal podatki.gov.pl.

– To najbardziej zaufane i bezpieczne miejsce do rozpoczęcia procesu rozliczenia online. Logując się do e-Urzędu Skarbowego, należy korzystać z bezpiecznych metod uwierzytelniania (czyli rozpoznania tożsamości) oferowanych przez platformę login.gov.pl, takich jak Profil Zaufany, e-Dowód, bankowość elektroniczna czy aplikacja mObywatel – wyjaśnia w rozmowie z „Wprost” Bogdan Zatorski, kierownik ds. analiz biznesowych i wymagań prawnych, w firmie Symfonia.

Rozliczenie e-PIT – uwaga na phishing

Coraz więcej oszustów próbuje wykorzystać sezon rozliczeń podatkowych do wyłudzania danych.

– Jednym z najczęstszych zagrożeń jest phishing, czyli podszywanie się pod instytucje państwowe, jak Ministerstwo Finansów czy KAS – ostrzega Zatorski.

Tłumaczy, że oszuści mogą tworzyć strony łudząco podobne do oficjalnych serwisów, prosząc o podanie poufnych danych, takich jak numery PESEL, hasła do bankowości internetowej czy dane kart płatniczych. Bardzo często rozpowszechniają również szkodliwe oprogramowanie za pomocą fałszywych linków w wiadomościach e-mail lub SMS.

Zadbaj o bezpieczeństwo podczas rozliczenia PIT

By uniknąć zagrożeń, warto zweryfikować źródło każdej wiadomości oraz korzystać wyłącznie z zaufanych aplikacji do rozliczeń. Przed pobraniem sprawdź ich opinie i liczbę pobrań. Eksperci zaznaczają też, że dane wpisywane do deklaracji są zwykle przetwarzane lokalnie na komputerze, co zwiększa kontrolę, choć nie eliminuje ryzyka – komputer może być bowiem zainfekowany.

Równie niebezpieczne są fałszywe powiadomienia o nadpłacie podatku lub konieczności korekty zeznania. W takich przypadkach oszuści podszywają się pod urzędników i próbują zdobyć poufne dane lub wyłudzić przelew. Pamiętaj: urzędy skarbowe nigdy nie proszą o dane bankowe przez telefon czy mail.

