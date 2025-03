Rozliczenia PIT freelancera. Jeden z terminów mija 31 marca

Freelancerzy mają coraz mniej czasu na zeszłoroczne rozliczenia.

– Jak co roku, jesteśmy właśnie w trakcie intensywnego okresu podatkowego, który dla wielu freelancerów wiąże się ze sporym stresem. Ewentualne niedotrzymanie kluczowych terminów może bowiem skutkować nałożeniem pewnych sankcji – zauważa w rozmowie z „Wprost” Bartosz Prokopowicz, COO Bizky.

Jak freelancer może się rozliczyć?

Freelancerzy prowadzący działalność gospodarczą oraz osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych mają do wyboru kilka metod rozliczenia podatkowego.

– Może ono nastąpić prywatnie lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku gdy nie posiadamy działalności gospodarczej, osiągane przychody w rocznym zeznaniu wykazujemy w pozycji „inne źródła”. Oznacza to, że takie dochody są opodatkowane na skali podatkowej. Pośrednią opcją jest działalność nierejestrowana, jednak posiada ona ograniczenie w postaci limitu przychodów w tym roku do 3499,50 zł (75 proc. minimalnego wynagrodzenia) – wyjaśnia w rozmowie z „Wprost” Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Ekspert wskazuje, że w działalności nierejestrowanej możemy już rozliczać koszty, co wpłynie na nasz dochód i ostatecznie na wysokość podatku.

– W tym przypadku rozliczenie również następuje na skali podatkowej. Największe możliwości daje działalność gospodarcza – przede wszystkim wybór formy opodatkowania, a także możliwość rozliczania kosztów w działalności. Minusem mogą być składki ZUS, jednak przez nawet 31 miesięcy można korzystać z ulg. Po tym okresie istniej jeszcze jedna ulga, ale jest obwarowana warunkiem nieosiągania większego przychodu niż 120 tys. zł rocznie. W przypadku działalności podatek rozliczamy według wybranej formy opodatkowania – tłumaczy Juszczyk.

Do kiedy freelancer musi rozliczyć PIT?

Ekspert wskazuje na kluczowe dla każdego freelancera daty rozliczenia zeszłorocznego podatku.

– Warto więc zapamiętać zaledwie kilka, ale jednak kluczowych dat. Przede wszystkim 31 stycznia – do tego dnia należało wysłać do urzędu skarbowego deklaracje PIT-4R, PIT-8AR oraz PIT-11. Ostatnią z nich należało przekazać pracownikom do 28 lutego – mówi ekspert i dodaje, że te działania już powinny zostać wykonane, ponieważ terminy upłynęły.

– Na ten moment warto pamiętać, że do 30 kwietnia mamy czas na złożenie rocznego PIT-u i uregulowanie należnego podatku. Nie można zapomnieć również o 20 maja, kiedy to przypada termin rozliczenia składki zdrowotnej za 2024 rok. Dodatkowo, 30 czerwca to data zatwierdzenia sprawozdań finansowych, które z kolei należy wysłać do KRS do 15 lipca – wyjaśnia Bartosz Prokopowicz.

Czytaj też:

Podatkowa rewolucja. Fiskus nie będzie już tak restrykcyjny

Jaki jest harmonogram rozliczeń z US dla freelancera?

Oto tegoroczny harmonogram rozliczeń dla freelancera:

31 stycznia 2025 roku – termin wysłania do US deklaracji PIT-4R, PIT-8AR oraz PIT-11 za 2024 rok,

28 lutego 2025 roku – termin przekazania pracownikom deklaracji PIT-11 za 2024 rok,

31 marca 2025 roku – termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok,

30 kwietnia 2025 roku – termin złożenia deklaracji (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37) za 2024 rok,

20 maja 2025 roku – termin rozliczenia składki zdrowotnej za 2024 rok,

30 czerwca 2025 roku – termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2024 rok,

15 lipca 2025 roku – termin wysłania do KRS sprawozdań finansowych za 2024 rok.

Czytaj też:

Zmiana czasu. Sprawdź, jak wpłynie na wynagrodzenie

W jaki sposób freelancer może rozliczyć PIT?

Freelancerzy mogą złożyć zeszłoroczne zeznanie podatkowe PIT w Urzędzie Skarbowym na kilka sposobów.

elektronicznie,

tradycyjnie Pocztą Polską,

kurierem,

osobiście w Urzędzie Skarbowym.

– Najważniejsza wskazówka, jaką mogę dać freelancerom, to planowanie rozliczeń z odpowiednim wyprzedzeniem, rozważenie skorzystania z usług księgowego lub dedykowanych programów do rozliczeń, a przede wszystkim unikanie odkładania obowiązków podatkowych na ostatnią chwilę – podsumowuje Prokopowicz.

Czytaj też:

Komornik puka do drzwi? Tych pieniędzy nie może ci zabraćCzytaj też:

Rewolucja w 800 plus? Rząd podaje termin