Kwota wolna wzrośnie do 60 tys. zł? Minister stawia sprawę jasno

Podniesienie kwoty wolnej od podatku z dotychczasowych 30 tys. zł do 60 tys. zł było jedną z najważniejszych przedwyborczych obietnic Koalicji Obywatelskiej. O jej realizację pytany był dziś w "Sygnałach dnia" radiowej Jedynki minister finansów Andrzej Domański. – Oczywiście ten postulat dotyczący podniesienia kwoty wolnej zostanie zrealizowany. Ten plan, on oczywiście jest planem złożonym, będzie przedstawiony wcześniej panu premierowi – powiedział szef resortu finansów.

Podwyżka kwoty wolnej od podatku jeszcze w tej kadencji?

W jednym z wcześniejszych wywiadów Domański zapowiedział, że podwyżka kwoty wolnej od podatku nastąpi do końca obecnej kadencji parlamentu, czyli do 2027 roku.

W wywiadzie dla „Sygnałów dnia" minister finansów zapowiedział również, że na razie nie ma planów podwyższenia progów podatkowych. Pytany, czy ma to związek z sytuacją w finansach publicznych, Domański odpowiedział, że ta jest dobra.

– Mamy wysoką dynamikę wzrostu gospodarczego, jedną z najwyższych w Unii Europejskiej. Planujemy utrzymać również wysoką dynamikę w latach kolejnych. We wtorek na radzie ministrów prezentowałem wieloletnie założenia makroekonomiczne. Prognozujemy, że w tym roku tempo wzrostu naszej gospodarki wyniesie 3,7 proc., a w przyszłym roku jedynie nieznacznie zwolni do 3,5 proc. Więc to będzie wciąż wysoka dynamika – powiedział w audycji szef resortu finansów.

Polacy rozczarowani

Z przeprowadzonego przed rokiem sondażu SW Research dla „Wprost” wynika, że właśnie podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł było tą niezrealizowaną obietnicą Koalicji Obywatelskiej, której Polacy najbardziej żałują (38 proc. wskazań, na kolejnych miejscach znalazły się legalna aborcja do 12. tygodnia ciąży i zmiany w tzw. podatku Belki – odpowiednio 22,7 proc. i 21,6 proc.).

Aktualna kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł i jest efektem Polskiego Ładu. Osoby zarabiające rocznie taką kwotę w ogóle nie płacą PIT. Zarobki powyżej 30 tys. zł i do poziomu 120 tys. zł (próg podatkowy) opodatkowane są stawką 12 proc. Natomiast nadwyżka dochodów powyżej wspomnianych 120 tys. zł objęta jest 32-proc. podatkiem.

