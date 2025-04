Trzaskowski o podwyżce kwoty wolnej od podatku. „Będę pospieszał"

Podczas dzisiejszej dużej konferencji prasowej kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski odpowiadał na pytania dziennikarzy. Jedno z nich dotyczyło jednej z kluczowych obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej, czyli podniesienia kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tys. zł.

– Nie jestem członkiem rządu, natomiast wielokrotnie podczas tej kampanii wyborczej mówiłem o tym, że zadaniem prezydenta powinno być pospieszanie rządu do realizacji swoich postulatów, do tego żeby działał w sposób znacznie bardziej efektywny i podtrzymuję to. Jeżeli zostanę prezydentem RP, to będę pospieszał każdy rząd i rozliczał każdy rząd z tego, żeby wywiązał się ze swoich obietnic, niezależnie od tego, jaki to rząd będzie – powiedział kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Trzaskowski o podwyżce kwoty wolnej od podatku

Odnosząc się konkretnie do podwyżki kwoty wolnej od podatku, Trzaskowski stwierdził, że „pozytywnie ocenia to, że rząd jasno zapowiedział, że ta kwota zostanie wprowadzona w 2027 roku". – Na wywiązywanie się ze swoich obietnic rząd ma kadencję i bardzo się cieszę, że tego typu sygnał został wysłany – powiedział kandydat w wyborach prezydenckich.

O podniesieniu kwoty wolnej od podatku jeszcze w tej kadencji mówił w ostatnim czasie minister finansów Andrzej Domański. – Pracujemy nad tym. Pamiętajmy, że jako kraj mamy potężne wydatki związane z bezpieczeństwem – 187 mld złotych. Plan jest taki, że do końca 2027 roku kwota wolna od podatku zostanie podwyższona do 60 tys. zł – powiedział w wywiadzie dla radiowej Trójki szef resortu finansów.

W dalszej części swojej wypowiedzi Domański nie wykluczył, że zmiany mogłyby nastąpić już w roku przyszłym. – Chciałbym, żeby było to nawet wcześniej niż w roku wyborczym. Być może w roku 2026. Najpierw przedstawię rozwiązania premierowi, później będziemy dyskutować o dacie. Chciałbym, żeby doszło do tego jak najszybciej. Najpierw jednak plan – precyzyjny i merytoryczny – podkreślił minister finansów.

Z przeprowadzonego w zeszłym roku sondażu SW Research dla „Wprost” wynika, że właśnie podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł było tą niezrealizowaną obietnicą Koalicji Obywatelskiej, której Polacy najbardziej żałują (38 proc. wskazań, na kolejnych miejscach znalazły się legalna aborcja do 12. tygodnia ciąży i zmiany w tzw. podatku Belki – odpowiednio 22,7 proc. i 21,6 proc.).

