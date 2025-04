Emeryci mogą liczyć na kolejną podwyżkę? Rząd rozważa drugą waloryzację

W 2025 roku może dojść do drugiej waloryzacji emerytur, jeśli inflacja w pierwszym półroczu przekroczy 5 proc. To rozwiązanie przewiduje przyjęty przez rząd projekt ustawy, który wciąż czeka na skierowanie do Sejmu. W 2024 roku nie było podstaw do jego wdrożenia, jednak sytuacja w bieżącym roku może to zmienić.

Wyższa inflacja

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że inflacja w styczniu przekroczyła 5 proc., a w lutym osiągnęła poziom 4,9 proc. Wzrost cen, zwłaszcza kosztów utrzymania mieszkań, rodzi obawy, że średnia inflacja za całe pierwsze półrocze przekroczy wymagany próg. Taki scenariusz otwiera drogę do drugiej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.

Tegoroczna marcowa waloryzacja była wyjątkowo niska – zaledwie 5,5 proc. To oznacza, że mimo formalnego wzrostu świadczeń, realna ich wartość może się zmniejszyć. Dodatkowo, brak podniesienia kwoty wolnej od podatku PIT sprawił, że wielu emerytów zaczęło znów płacić podatek, co przełożyło się na realny spadek wypłat.

Projekt gotowy

Rządowy projekt przewiduje, że dodatkowa waloryzacja odbywałaby się we wrześniu. Wskaźnik waloryzacji miałby być uwzględniany przy ustalaniu przyszłorocznej podwyżki w marcu. Dodatkowa waloryzacja nie byłaby więc świadczeniem ekstra, jak tzw. trzynastki czy czternastki, lecz mechanizmem dostosowującym emerytury do warunków inflacyjnych.

Zgodnie z projektem, dodatkowa waloryzacja obejmowałaby świadczenia przyznane do 31 sierpnia danego roku i polegałaby na ich przemnożeniu przez odpowiedni wskaźnik. Rozwiązanie to ma na celu ochronę osób o najniższych dochodach przed skutkami rosnących cen. Ostateczna decyzja należy jednak do rządu i parlamentu.

