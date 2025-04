Niecodzienna funkcja w aplikacji Żabki. Można zamówić taxi

To opcja, umożliwiająca zamawianie przejazdów FREENOW bez konieczności logowania się w osobnej aplikacji. Nowość promowana jest kampanią digitalową oraz akcją z nagrodami dla użytkowników.

Taxi z Żabki. Akcja nie potrwa jednak długo

Żabka rozbudowała funkcjonalności swojej aplikacji mobilnej o możliwość zamawiania przejazdów FREENOW. Użytkownicy mogą skorzystać z tej usługi bez potrzeby zakładania konta w systemie FREENOW. Kampania promująca nową funkcję potrwa do 7 maja 2025 r.

Dom mediowy Value Media odpowiada za realizację kampanii. Za koncepcję kreatywną spotu reklamowego odpowiada agencja Feeders. 30-sekundowy materiał wideo jest dostępny na platformie YouTube. Spot prezentuje klientkę, która udaje się do sklepu Żabka w celu zamówienia przejazdu, co stanowi ilustrację nowej funkcjonalności aplikacji.

Aktywności digitalowe i wykorzystanie narzędzia Żabka Ads

W ramach kampanii powstały również kreacje statyczne wykorzystywane w kanałach własnych sieci Żabka. W działaniach promocyjnych wykorzystano narzędzie Żabka Ads, które umożliwia prowadzenie kampanii reklamowych w bezpośrednim otoczeniu decyzji zakupowej użytkowników.

W których miastach Żabka prowadzi kampanię?

W siedmiu miastach: Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie i Lublinie, kursują pojazdy FREENOW oznakowane logotypami Żabki. Każdy przejazd zamówiony poprzez Żappkę i zrealizowany oznakowanym pojazdem premiowany jest kuponem na hot doga, dostępnym za 1 żappsa.

Każdy użytkownik aplikacji Żappka, liczącej obecnie 10,7 mln użytkowników, otrzymał także możliwość odebrania kuponu „Rabat 40 proc. na przejazd FREENOW (do 12 zł)” w zamian za 200 żappsów. Promocja obowiązuje do 7 maja 2025 r. lub do wyczerpania puli kuponów, przy czym jeden użytkownik może odebrać jeden kupon.

