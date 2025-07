Coraz więcej seniorów „łapie się" na dodatkowe 6,5 tys. zł. ZUS podał dane

W październiku ubiegłego roku Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu honorowym. Zastąpiła ona funkcjonujący przez przeszło 50 lat – pozaustawowy – mechanizm przyznawania tego dodatku.

Świadczenie honorowe. Kto może otrzymać ponad 6,5 tys. zł?

Ustawa zakłada, że świadczenie honorowe przysługuje osobom, które:

posiadają obywatelstwo polskie,

skończyły 100 lat,

w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym skończyły 100 lat mają prawo do świadczenia wymienionego w ustawie o świadczeniu honorowym, np. emerytury, renty.

W przypadku spełnieniu powyższych warunków prawo do świadczenia honorowego przysługuje z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnych wniosków. Muszą to natomiast zrobić osoby, które ukończyły 100 lat, ale nie mają prawa do emerytury.

Od marca br.świadczenie wynosi 6589,67 zł brutto.

Decyzję ws. przyznania świadczenia honorowego seniorzy otrzymują z właściwego organu emerytalnego lub rentowego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wojskowy organ emerytalny, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Biuro Emerytalne Służby Więziennej lub jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwości.

Pieniądze dla niemal 4000 seniorów

Wydawać by się mogło, że świadczenie honorowe przysługuje nielicznym. Okazuje się jednak, że sam ZUS wypłacił w czerwcu świadczenie 3830 osobom. – W czerwcu świadczenia honorowe z ZUS otrzymywało 3830 stulatek i stulatków – poinformował ZUS na platformie X.

ZUS podaje również, że najwięcej świadczeń wypłacono w woj. mazowieckim (626), a najmniej w woj. opolskim (75).

Prognozy wskazują, że w 2040 roku liczba 100-latków w Polsce przekroczy 20 tys., zaś w 2060 roku będzie ich ponad 65 tys., a w 2080 roku nawet 124 tys.

