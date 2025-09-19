Zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach jednak nie będzie? Ważna deklaracja
Picie alkoholu przy stacji paliw
Picie alkoholu przy stacji paliw Źródło: Shutterstock
Wśród przedstawionych dziś priorytetów rządu zabrakło wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach. Nie można jednak wykluczyć, że kwestia ta powróci.

Minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek oświadczył przedstawił dziś 58 priorytetów rządu. Zabrakło wśród nich wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. – W tej chwili w procesie rządowym tego projektu nie mamy – powiedział Berek.

Przypomnijmy, że projekt ustawy w tej sprawie przygotowała była minister zdrowia Izabela Leszczyna. Zakładał on wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach w godzinach nocnych. Jak przypomina RMF FM, zdymisjowana w ramach lipcowej rekonstrukcji rządu Leszczyna, nie zdążyła przeprowadzić projektu przez Radę Ministrów. Propozycje nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przekazano do konsultacji społecznych w marcu zeszłego roku. Sceptycznie do propozycji podchodziło Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Przedstawiciele stacji paliw nie kryją, że ograniczenie sprzedaży alkoholu istotnie wpływałoby na ich biznes.

– Na stacji benzynowej alkohol jest uzupełnieniem szerokiej oferty sklepowej. Jej wykluczenie z oferty stacji osłabiłoby konkurencyjność względem innych punktów sprzedaży detalicznej, w których dostępność alkoholu nie byłaby ograniczona. Dlatego proponowany zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych nie tylko nie zmieni nawyków konsumenckich, ale może również stanowić nieproporcjonalną ingerencję w mechanizmy wolnego rynku oraz naruszenie zasad równego traktowania podmiotów gospodarczych – mówiła w rozmowie z portalem wiadomoscihandlowe.pl Ewa Wadas, Senior Trading Manager w bp Polska.

Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Temat zamknięty?

Minister Berek nie wyklucza, że temat zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych wróci. – Myślę, że z nową minister zdrowia (Jolantą Sobierańską-Grendą – red.) będziemy mogli wrócić do tego, jakie decyzje podejmujemy. Nie chcę tego deklarować za panią minister – powiedział minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu.

Z przeprowadzonego przed rokiem sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw chce 48 proc. Polaków, a 35 proc. jest przeciwnego zdania. Niespełna 17 proc. badanych nie ma zdania w tej kwestii.

Źródło: RMF FM, wiadomoscihandlowe.pl