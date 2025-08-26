Ta grupa będzie miała problem z zakupem alkoholu? Nie chodzi o nieletnich

Do Ministerstwa Zdrowia trafiła zaskakująca petycja ws. zakazu sprzedaży alkoholu i papierosów osobom powyżej 60. roku życia. Twórca petycji, który pragnie zachować anonimowość przekonuje, że używki te szkodą seniorom. – Alkohol i nikotyna są czynnikami ryzyka wielu chorób cywilizacyjnych, nie szkodzi tylko użytkującym, ale osobom w pobliżu pod względem zdrowia psychicznego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego (somatycznego) – czytamy w uzasadnieniu do petycji, której treść przytacza „Fakt".

Zakaz sprzedaży alkoholu seniorom? Resort zdrowia komentuje

Do propozycji odniósł się przedstawiciel resortu zdrowia. – Mając na uwadze najnowszą wiedzę, zgodnie z którą uważa się, że każda dawka alkoholu oraz dymu tytoniowego nie pozostaje obojętna dla zdrowia i żaden poziom spożycia alkoholu i wyrobów tytoniowych nie jest bezpieczny dla zdrowia. Ministerstwo Zdrowia rekomenduje rezygnację ze spożywania alkoholu lub znaczne ograniczenie jego spożycia oraz całkowitą rezygnację z używania wyrobów tytoniowych, w tym podgrzewanych wyrobów tytoniowych oraz elektronicznych papierosów i woreczków nikotynowych – podkreśla cytowany przez gazetę Kuba Sękowski wicedyrektor departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Przedstawiciel ministerstwa zapewnia jednak, że wprowadzenie zakazus sprzedaży alkoholu i papierosów osobom w wieku 60 plus nie jest planowane.

Obecnie obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu i papierosów oraz e-papierosów osobom, które nie osiągnęły 18. roku życia. Nie oznacza to, że sprzedawca nie może odmówić sprzedaży dorosłemu. Na mocy ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabroniona jest sprzedaż napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości.

