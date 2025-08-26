Od 1 września ważna zmiana dla pracujących emerytów. ZUS przypomina

– Od 1 września 2025 r. pracujący emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego, będą mogli dorobić mniej niż dotychczas. Powodem jest spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, na podstawie którego ustala się kwoty graniczne przychodów – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w komunikacie.

Zmiana dla pracujących emerytów

Wcześniejsi emeryci, którzy dorabiają do świadczenia muszą liczyć się ze zmniejszeniem, a nawet zawieszeniem wypłaty świadczenia. Z pierwszą sytuacją mamy do czynienia, jeśli osiągane zarobki przekroczą 70 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zawieszenie świadczenie nastąpi, gdy pensja przekroczy 130 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale br. wyniosło 8 tys. 748 zł 63 gr brutto, co oznacza, że świadczenie może zostać zmniejszone, jeśli zarobki przekroczą kwotę 6124,10 zł brutto miesięcznie. Do zawieszenia może natomiast dojść, jeśli zarobki będą wyższe niż 11 373,30 zł brutto miesięcznie.

ZUS wylicza, że próg dorabiania zostanie obniżony o 149,50 zł brutto, natomiast wyższy próg, którego przekroczenie może skutkować zawieszeniem świadczenia, spadnie o 277,70 zł brutto. Nowe limity będą obowiązywać od 1 września do końca listopada br.

Kogo limity zarobków nie dotyczą?

Instytucja przypomina, że emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny – 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet – mogą dorabiać bez względu na wysokość osiąganych przychodów i bez obaw o zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia. Wyjątek stanowią osoby, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty minimalnej (od marca br. jest to 1878,91 zł brutto).

– Jeśli ich przychód z pracy przekroczy wysokość tej dopłaty, emeryturę za dany okres wypłacimy w niższej kwocie — bez wyrównania do minimum – podkreśla ZUS.

Ograniczenia nie obowiązują również rencistów pobierających renty dla inwalidów wojennych oraz inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową, a także osób otrzymujących renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Bez limitów mogą także dorabiać osoby pobierające rentę rodzinną, jeśli jej wysokość jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

