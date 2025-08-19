Ci seniorzy nie dostaną 14. emerytury. Ważny komunikat ZUS

14. emerytura to rządowe świadczenie przyznawane seniorom od 2021 roku. W tym roku większość uprawnionych otrzyma dodatek we wrześniu, choć w niektórych przypadkach wypłaty nastąpią jeszcze w tym miesiącu.

– Tegoroczna czternastka trafi do uprawnionych razem z emeryturami i rentami przysługującymi za wrzesień. Zaplanowaliśmy kilka terminów wypłat. Jednym z nich jest 1 dzień miesiąca. Emeryci i renciści z takim terminem płatności dostaną więc czternastkę jak zwykle odpowiednio wcześniej, bo środki na pocztę i do banków wyjdą z ZUS jeszcze w sierpniu – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

14. emerytura. Kto nie dostanie?

W tym roku wyjściowa kwota „czternastki" to 1878,91 złotych brutto, czyli tyle, ile wynosi obecnie minimalna emerytura. Taką kwotę dostaną seniorzy, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniami powyżej 2900 zł i nie więcej niż 4728,91 zł brutto, zastosowany zostanie mechanizm „złotówka za złotówkę". Przykładowo, jeśli ktoś pobiera emeryturę w kwocie 3500 zł brutto, to dostanie dodatek pomniejszony o 600 zł, czyli 1278,91 zł brutto. Kto w ogóle nie załapie się na 14. emeryturę?

– Nie przyznamy świadczenia, jeśli kwota czternastej emerytury okaże się niższa niż 50 zł brutto. Właśnie dlatego czternastki nie otrzymają osoby, które mają emeryturę czy rentę wyższą niż 4728,91 zł brutto – informuje ZUS.

Na „czternastkę" nie mogą również liczyć osoby, które na dzień 31 sierpnia będą mieć zawieszoną wypłatę emerytury/renty, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Z przeprowadzonego w czerwcu zeszłego roku sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że niemal 60 proc. Polaków nie chce likwidacji 13. i 14. emerytury. Opowiada się za tym jedynie 20 proc. respondentów, a 21 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Czytaj też:

Co z 14. emeryturą dla rolników? Ważny komunikatCzytaj też:

Coraz więcej seniorów pobiera to świadczenie. Prawie 6,6 tys. zł miesięcznie