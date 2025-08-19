Ci seniorzy nie dostaną 14. emerytury. Ważny komunikat ZUS
Ci seniorzy nie dostaną 14. emerytury. Ważny komunikat ZUS

Część seniorów jeszcze w sierpniu otrzyma tegoroczną 14. emeryturę. Są jednak osoby, które w ogóle nie załapią się na świadczenie. Decydujący jest jeden czynnik.

14. emerytura to rządowe świadczenie przyznawane seniorom od 2021 roku. W tym roku większość uprawnionych otrzyma dodatek we wrześniu, choć w niektórych przypadkach wypłaty nastąpią jeszcze w tym miesiącu.

Tegoroczna czternastka trafi do uprawnionych razem z emeryturami i rentami przysługującymi za wrzesień. Zaplanowaliśmy kilka terminów wypłat. Jednym z nich jest 1 dzień miesiąca. Emeryci i renciści z takim terminem płatności dostaną więc czternastkę jak zwykle odpowiednio wcześniej, bo środki na pocztę i do banków wyjdą z ZUS jeszcze w sierpniu – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

14. emerytura. Kto nie dostanie?

W tym roku wyjściowa kwota „czternastki" to 1878,91 złotych brutto, czyli tyle, ile wynosi obecnie minimalna emerytura. Taką kwotę dostaną seniorzy, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniami powyżej 2900 zł i nie więcej niż 4728,91 zł brutto, zastosowany zostanie mechanizm „złotówka za złotówkę". Przykładowo, jeśli ktoś pobiera emeryturę w kwocie 3500 zł brutto, to dostanie dodatek pomniejszony o 600 zł, czyli 1278,91 zł brutto. Kto w ogóle nie załapie się na 14. emeryturę?

Nie przyznamy świadczenia, jeśli kwota czternastej emerytury okaże się niższa niż 50 zł brutto. Właśnie dlatego czternastki nie otrzymają osoby, które mają emeryturę czy rentę wyższą niż 4728,91 zł brutto – informuje ZUS.

Na „czternastkę" nie mogą również liczyć osoby, które na dzień 31 sierpnia będą mieć zawieszoną wypłatę emerytury/renty, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Z przeprowadzonego w czerwcu zeszłego roku sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że niemal 60 proc. Polaków nie chce likwidacji 13. i 14. emerytury. Opowiada się za tym jedynie 20 proc. respondentów, a 21 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

