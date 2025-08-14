Co z 14. emeryturą dla rolników? Ważny komunikat

W przyszłym miesiącu do rolników po raz kolejny trafi 14. emerytura. Komunikat w tej sprawie wydała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), przypominając, że „czternastka" trafi do osób, które na dzień 31 sierpnia br. miały prawo do emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, okresowej emerytury rolniczej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Przedstawiciele KRUS podkreślają, że większość świadczeniobiorców otrzyma 14. emeryturę w pełnej kwocie, czyli 1878,91 zł brutto (tyle od marca br. wynosi minimalna emerytura). W niektórych wypadkach wypłata będzie jednak niższa.

Na „czternastkę" w pełnej kwocie mogą liczyć osoby, których suma pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych nie przekracza 2 900 zł brutto miesięcznie. W pozostałych przypadkach stosowany będzie mechanizm „złotówka za złotówkę". Przykładowo, jeśli rolnik otrzymuje miesięcznie emeryturę lub rentę w wysokości 3400 zł brutto, wówczas przekracza próg o 500 zł, wskutek czego dostanie 14. emeryturę w kwocie 1378,91 zł brutto.

14. emerytura dla rolników. Kiedy wypłaty?

KRUS podaje, że tegoroczne wypłaty „czternastek" trafią do świadczeniobiorców w terminach: 7, 8, 10, 15, 20 i 25 września. Jeśli termin wypłaty wypadnie w dzień wolny od pracy, wówczas pieniądze trafią do uprawnionych wcześniej.

W przyszłym roku minie pięć lat od pierwszej wypłaty 14. emerytury. Od 2023 roku jest ona wypłacana na stałe (wcześniej funkcjonowała jako świadczenie jednorazowe). Miesiąc wypłaty określa każdorazowo Rada Ministrów w rozporządzeniu. W tym roku weszło ono w życie wraz z początkiem sierpnia.

Z przeprowadzonego w czerwcu zeszłego roku sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że niemal 60 proc. Polaków nie chce likwidacji 13. i 14. emerytury. Opowiada się za tym jedynie 20 proc. respondentów, a 21 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Czytaj też:

Zwrot pieniędzy dla rolników. Wystarczą faktury i wniosekCzytaj też:

Nie ma rady. Rolnicy wkrótce ubezpieczą się sami w Funduszach Wzajemnościowych