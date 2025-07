Zwrot pieniędzy dla rolników. Wystarczą faktury i wniosek

już 1 sierpnia 2025 roku rusza druga tura składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego za paliwo wykorzystywane w rolnictwie. Rolnicy mają czas do końca miesiąca, by przedstawić odpowiednie dokumenty, w tym faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w ostatnim półroczu. Procedura odbywa się za pośrednictwem urzędów gmin i miast.

Zwrot podatku

Zwrot przysługuje tym rolnikom, którzy nie wykorzystali pełnego limitu w lutowym naborze. Wysokość zwrotu pozostała bez zmian w porównaniu do roku ubiegłego i wynosi 1,46 zł za każdy litr zakupionego oleju napędowego. Obowiązują również konkretne limity, uzależnione od wielkości gospodarstwa oraz liczby zwierząt.

W 2025 roku rolnik może odzyskać:

160,60 zł za każdy hektar użytków rolnych (110 litrów x 1,46 zł),

5,84 zł za każdą sztukę trzody chlewnej (4 litry x 1,46 zł),

58,40 zł za każdą jednostkę DJP bydła, owiec, kóz lub koni (40 litrów x 1,46 zł).

Jak złożyć wniosek?

Złożenie wniosku możliwe jest zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne prowadzące działalność rolniczą. Środki z tytułu zwrotu podatku będą wypłacane między 1 a 31 października. Urzędy mają czas do połowy września na przekazanie zapotrzebowania finansowego do odpowiednich instytucji, a po otrzymaniu środków mogą przystąpić do realizacji wypłat.

Pieniądze mogą trafić do rolników w formie gotówkowej – w kasie urzędu – lub jako przelew na wskazane konto bankowe. Zasady są jasno określone, a formalności uproszczone.

Warto też przypomnieć o najnowszych zmianach w przepisach, które mają na celu ułatwienie składania wniosków. Rolnicy hodujący zwierzęta gospodarskie – takie jak świnie, bydło, owce, kozy czy konie – mogą obecnie samodzielnie pobrać potrzebne dokumenty z systemu ARiMR. Nowe rozwiązania mają na celu skrócenie czasu obsługi wniosków i uproszczenie procedury.

