Dodatkowe 1878 zł dla emerytów. Pieniądze tuż po wakacjach

W przyszłym roku minie pięć lat od pierwszej wypłaty 14. emerytury. Od 2023 roku jest ona wypłacana na stałe (wcześniej funkcjonowała jako świadczenie jednorazowe). Miesiąc wypłaty określa każdorazowo Rada Ministrów w rozporządzeniu wydawanym nie później niż do 31 października danego roku.

14. emerytura po wakacjach

Rozporządzenie dotyczące wypłaty 14. emerytury w 2025 roku weszło w życie 1 sierpnia, czyli dziś. Z regulacji przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że „czternastka" podobnie jak w ostatnich latach zostanie wypłacona we wrześniu (w 2021 roku wypłaty świadczenia nastąpiły w listopadzie).

Kiedy konkretnie seniorzy mogą spodziewać się pieniędzy? Standardowe terminy wypłat emerytur następują: 1., 5., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca. Jeśli termin wypłaty wypadnie w dzień wolny od pracy, wówczas pieniądze trafią do uprawnionych wcześniej.

Przypomnijmy, że wysokość 14. emerytury jest równa kwocie minimalnej emerytury. W tym roku jest to 1878,91 zł brutto. Nie wszyscy jednak otrzymają świadczenie w tej kwocie.

„Czternastkę" w wysokości najniższej emerytury dostaną osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Jeśli jest wyższe, wówczas stosowany jest mechanizm „złotówka za złotówkę". Minimalna kwota wypłaty to 50 zł brutto. To oznacza, że na dodatkowe pieniądze pieniądze we wrześniu nie mogą liczyć seniorzy z wyższą emeryturą.

Polacy nie chcą likwidacji świadczeń

Z przeprowadzonego w czerwcu zeszłego roku sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że niemal 60 proc. Polaków nie chce likwidacji 13. i 14. emerytury. Opowiada się za tym jedynie 20 proc. respondentów, a 21 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Czytaj też:

Koniec z groszowymi emeryturami? Ważna deklaracja szefa ZUSCzytaj też:

Emeryci też chcą dostawać 800+. Dodatek nie dla wszystkich seniorów