Prawie 90 tys. odrzuconych wniosków ws. renty wdowiej. ZUS zdradza powody

Wraz z początkiem tego roku weszły w życie przepisy dotyczące tzw. renty wdowiej. To połączone świadczenia, np. 100 proc. własnego świadczenia oraz 15 proc. świadczenia przysługującego po zmarłym małżonku lub odwrotnie (tzw. zbieg świadczeń). Część uprawnionych osób otrzyma świadczenie z dwóch instytucji: z ZUS i z innego organu emerytalno-rentowego. To oznacza, że takie osoby dostaną w jednym miesiącu dwie wypłaty w różnych terminach.

Renta wdowia. Odrzucono prawie 90 tys. wniosków

Wypłaty renty wdowiej ruszyły wraz z początkiem lipca. ZUS podaje, że do tej pory wyższe świadczenia otrzymało 715 tys. osób. Od 1 lipca trafiło do nich dodatkowo 253 mln zł. Renta wdowia wynosi średnio 355,58 zł.

Równolegle do wypłat świadczeń przetwarzane są także decyzje odmowne. ZUS podaje, że ich łączna liczba wynosi obecnie 87,7 tys.

Do najczęstszych przyczyn decyzji odmownych należą: zbyt wysoka kwota świadczenia aktualnie wypłacanego (powyżej trzykrotności kwoty najniższej emerytury), nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, brak prawa do własnego świadczenia, brak prawa do renty rodzinnej, zawarcie nowego związku małżeńskiego, niepozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, a także nieosiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego.

Od wydanych przez ZUS decyzji w sprawie renty wdowiej można się odwołać do sądu.

Kiedy wypłaty w sierpniu?

ZUS przypomina, że jeśli otrzyma wniosek o rentę wdowią do 31 lipca br. i zostanie rozpatrzony pozytywnie, świadczenia będą wypłacane także za lipiec. W przypadku wniosków złożonych w następnych miesiącach i rozpatrzonych pozytywnie wypłata będzie uruchomiona od miesiąca, w którym dany wniosek trafi do ZUS.

Z informacji przekazanych przez ZUS wynika, że sierpniowe wypłaty świadczenia w zbiegu będą wypłacane łącznie w terminach płatności – 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca.

