ZUS z ważnym komunikatem dla rodziców. „Trzeba wyrejestrować..."

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydał komunikat skierowany do rodziców, których dzieci dorabiają w wakacje. – Wielu studentów dorabia w wakacje, również na umowie o pracę. Rodzice powinni wtedy pamiętać, że dziecko zyskuje własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Trzeba je wyrejestrować jako członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego, a po zakończeniu pracy – ponownie zgłosić, jeśli nadal się uczy i nie ukończyło 26 lat. To ważne dla ciągłości ubezpieczenia – przypomina ZUS.

Ubezpieczenie zdrowotne daje prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej z Narodowego Funduszu Zdrowia, zarówno ambulatoryjnej, jak i szpitalnej. Uprawnienia pacjenta do bezpłatnej opieki zdrowotnej są sprawdzane w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).

ZUS o ponownym zgłoszeniu

– Niekiedy zdarza się, że pacjent w systemie eWUŚ świeci się na czerwono. Spotykało to między innymi studentów, którzy podejmowali pracę i uzyskiwali tytuł do ubezpieczenia, ale nie wiedzieli, że po rozwiązaniu umowy muszą ponownie zostać zgłoszeni do ubezpieczenia jako członkowie rodziny – podkreśla Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.

ZUS przypomina, że członka rodziny należy wyrejestrować z ubezpieczenia nie tylko, gdy ten podjął pracę na podstawie umowy o pracę, ale też w sytuacji rozpoczęcia działalności gospodarczej.

– Jeśli członek naszej rodziny przestanie pracować, czyli wygaśnie jego tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, a nadal spełnia warunki do ubezpieczenia go jako członek rodziny z naszej umowy, to trzeba go ponownie zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. O takiej konieczności informujemy swojego pracodawcę – płatnika składek. Mamy na to 7 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności, które powodują, że musimy zgłosić członka rodziny – przypomina ZUS.

Aby zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny pracownika lub innej osoby, za którą opłaca składki, płatnik składek powinien wypełnić i przekazać do ZUS dokument ZUS ZCNA, czyli zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego.

