Szef nowego superresortu gospodarczego: Polska 20. największą gospodarką świata, ale chcemy więcej

Szef nowego superresortu gospodarczego Andrzej Domański podkreślał W piątkowych "Faktach po Faktach" w TVN 24, że pozycja Polski jako 20. największej gospodarki świata to nie tylko "powód do narodowej dumy", ale także konkretne korzyści dla obywateli, wynikające z dynamicznego rozwoju.

– Jeżeli gospodarka rośnie, jeżeli firmy odprowadzają więcej podatków, jeżeli generalnie wpływy budżetowe rosną, to dzięki temu możemy finansować ważne programy, takie jak chociażby wspomniane przeze mnie podwyżki w sferze budżetowej czy podwyżki dla nauczycieli – powiedział Domański.

– Ale nie tylko, bo przecież to, że stać nas w tej chwili jako kraj, żeby wydawać na obronę niemal 5 procent naszego PKB, gdzie wszyscy zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństwa, zagrożenia zza naszej wschodniej granicy, jest to możliwe tylko i wyłącznie dzięki temu, że nasza gospodarka tak szybko rosła. I to nie w ciągu ostatniego roku, dwóch czy pięciu, tylko przez ostatnie trzydzieści pięć lat – dodał.

Minister finansów i gospodarki o podwyżce kwoty wolnej od podatku

W rozmowie pojawił się wątek kluczowej przedwyborczej zapowiedzi Koalicji Obywatelskiej, czyli wprowadzenia kwoty wolnej od podatku. Domański po raz kolejny podkreślił, że „rząd zamierza wprowadzić to rozwiązanie w trakcie obecnej kadencji". Minister nie podał jednak konkretnej daty.

– Trwają prace w Ministerstwie Finansów. Będę o tym rozmawiał z premierem Tuskiem. My oczywiście cały czas pamiętamy o innych naszych zobowiązaniach, tych po stronie wydatkowej, chociażby wspomniane już przeze mnie nakłady na obronę – powiedział minister finansów i gospodarki.

Pytany o to, co zrobi jeśli projekt w tej sprawie zgłosi wcześniej nowy prezydent Karol Nawrocki, Domański odpowiedział, że propozycja zostanie przeanalizowana, ale musi jasno wskazywać źródła finansowania.

Czytaj też:

Podwyżka kwoty wolnej będzie wprowadzana na raty? Minister finansów komentujeCzytaj też:

Kiedy zmiany w podatku Belki? Ważna deklaracja Domańskiego