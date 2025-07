Kiedy zmiany w podatku Belki? Ważna deklaracja Domańskiego

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański gościł w czwartek wieczorem w programie „Pytanie dnia” w TVP Info. Jednym z tematów rozmowy była kwestia zmian w podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki. Owe zmiany przedstawiciele resortu finansów zapowiadali od miesięcy.

Andrzej Domański o zmianach w podatku Belki

– [Podatek Belki] zlikwidowany nie zostanie, zostanie ograniczony. Zostanie wprowadzone rozwiązanie, które – zgodnie z tym, co mówiliśmy wcześniej – sprawi, że oszczędności, inwestycje do 100 000 zł nie będą będą objęte podatkiem Belki. Ale szczegóły tego rozwiązania będziemy podawać w najbliższych w najbliższych dniach – powiedział Domański w TVP Info.

W tym roku mijają 23 lata od wprowadzenia przez rząd Leszka Millera podatku Belki. Jego pomysłodawcą był ówczesny wicepremier, minister finansów Marek Belka. To opłata, którą osoby fizyczne uiszczać muszą wyłącznie od zysków kapitałowych, to znaczy od profitu wygenerowanego przez ich zainwestowane środki. W latach 2002-2004 podatek był obowiązkowy dla zysków od depozytów bankowych i wynosił wtedy 20 proc. W 2004 roku obniżono podatek do 19 proc., ale objęto nim także zyski pochodzące z inwestycji w papiery wartościowe, czyli tzw. dochody kapitałowe.

Wpływy z podatku Belki wyniosły w ubiegłym roku ok. 12 mld zł. Dwie trzecie tej kwoty pochodzi od podatku z odsetek (np. od obligacji czy lokat), pozostała część od dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych.

Podwyżki kwoty wolnej od podatku w 2026 r. nie będzie

W wywiadzie dla TVP Info minister finansów i gospodarki zapowiedział również, że w przyszłym roku nie dojdzie do podwyżki kwoty wolnej od podatku do kwoty 60 tys. zł.

– W tej chwili pracujemy nad budżetem na rok 2026. Myślę, że w tym budżecie na rok 2026 kwota wolna w kwocie 60 tys. zł się nie zmieści – powiedział Domański. – Natomiast, tak jak powiedziałem już wcześniej, pracujemy w Ministerstwie Finansów, nad tym, aby tę obietnicę zrealizować – dodał.

