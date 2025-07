Podwyżki kwoty wolnej prędko nie będzie? Jasna deklaracja ministra

Andrzej Domański, który objął w czwartek stanowisko ministra finansów i gospodarki był gościem w „Pytaniu dnia” w TVP Info. Szef nowego superresortu gospodarczego przyznał, że podwyżki kwoty wolnej od podatku do kwoty 60 tys. zł w przyszłym roku nie będzie.

– W tej chwili pracujemy nad budżetem na rok 2026. Myślę, że w tym budżecie na rok 2026 kwota wolna w kwocie 60 tys. zł się nie zmieści – powiedział Domański. – Natomiast, tak jak powiedziałem już wcześniej, pracujemy w Ministerstwie Finansów, nad tym, aby tę obietnicę zrealizować – dodał.

Podwyżka kwoty wolnej od podatku. Domański o ustawie Nawrockiego

Jednocześnie szef resortu finansów i gospodarki zadeklarował, że przyjrzy się ustawie o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku przygotowanej przez przyszłego prezydenta Karola Nawrockiego. – Jak pan prezydent Nawrocki położy tę ustawę na stół, zobaczymy, jak jest napisana. Zobaczymy, jakie źródła finansowania zostały w niej przedstawione – powiedział Domański.

Przypomnijmy, że podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł to jedna z głównych zapowiedzi przedwyborczych Koalicji Obywatelskiej z kampanii przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Obecnie kwota wolna wynosi 30 tys. zł, co jest efektem Polskiego Ładu wprowadzonego w 2022 roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Osoby zarabiające rocznie taką kwotę w ogóle nie płacą PIT.

Podwyżka kwoty wolnej od podatku to rozwiązanie oczekiwane przez Polaków. Dowodzi tego przeprowadzony przed rokiem sondaż SW Research dla „Wprost". Pytani o to, której niezrealizowanej przez obecną koalicję obietnicy żałują najbardziej, respondenci wskazali właśnie podniesienie kwoty wolnej (38 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się legalna aborcja do 12. tygodnia ciąży i zmiany w tzw. podatku Belki – odpowiednio 22,7 proc. i 21,6 proc.).

