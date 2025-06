Podwyżka kwoty wolnej będzie wprowadzana na raty? Minister finansów komentuje

Podniesienie kwoty wolnej do 60 tys. zł to jedna z głównych zapowiedzi przedwyborczych Koalicji Obywatelskiej z kampanii przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Obecnie kwota wolna wynosi 30 tys. zł, co jest efektem Polskiego Ładu wprowadzonego w 2022 roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Osoby zarabiające rocznie taką kwotę w ogóle nie płacą PIT.

Jak informował „Fakt", Ministerstwo Finansów ma rozważać stopniową podwyżkę kwoty wolnej od podatku, np. o 10 tys. zł rocznie. Taka zmiana przyniosłaby korzyści np. osobom pracującym za minimalne wynagrodzenie. Co prawda, nadal płaciliby PIT, ale niższy niż obecnie. Zyskaliby również seniorzy, którzy pobierają emeryturę wyższą niż 2500 zł. Aktualnie, emerytury i renty do takiej kwoty są zwolnione z podatku, a podwyżka kwoty wolnej do 40 tys. zł spowodowałaby, że z PIT zwolnione byłyby osoby otrzymujące do 3300 zł brutto emerytury. Zysk z tej reformy mógłby wynieść maksymalnie 100 zł miesięcznie.

Minister finansów o stopniowej podwyżce kwoty wolnej od podatku

Do doniesień tych odniósł się dziś w Radiu Zet minister finansów Andrzej Domański. – W Ministerstwie Finansów pracujemy nad planem podniesienia kwoty wolnej od podatku. Ten plan zostanie przedstawiony premierowi – powiedział szef resortu finansów.

Pytany, czy przedstawienie planu możliwe jest do końca wakacji, Domański odparł, że „byłby to dosyć ambitny termin".

Dopytywany, czy możliwy jest scenariusz stopniowej podwyżki kwoty wolnej od podatku, minister finansów odpowiedział: „dopuszczamy różne scenariusze, różne opcje, jeżeli chodzi o podwyższenie kwoty wolnej".

Domański odniósł się też do wywiadu prezydenta-elekta Karola Nawrockiego dla „Dziennika Gazety Prawnej", w którym zapowiedział, że podpisze ustawę ws. podwyżki kwoty wolnej od podatku, a jeśli nie otrzyma jej w najbliższym czasie, to zdecyduje się na podjęcie inicjatywy ustawodawczej. – Będziemy przyglądać się propozycjom nowego prezydenta i wtedy o nich dyskutować – powiedział minister finansów.

Polacy chcą podwyżki

Podwyżka kwoty wolnej od podatku to rozwiązanie oczekiwane przez Polaków. Dowodzi tego przeprowadzony przed rokiem sondaż SW Research dla „Wprost". Pytani o to, której niezrealizowanej przez obecną koalicję obietnicy żałują najbardziej, respondenci wskazali właśnie podniesienie kwoty wolnej (38 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się legalna aborcja do 12. tygodnia ciąży i zmiany w tzw. podatku Belki – odpowiednio 22,7 proc. i 21,6 proc.).

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Ekspert ostrzega: To tylko iluzja ulgi

