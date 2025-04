Ten grill za 29,99 zł podbija Polskę! Biedronka rusza z majówkową ofensywą

Sieć sklepów Biedronka przygotowała się na zwiększone zakupy klientów, wydłużając godziny otwarcia placówek i oferując atrakcyjne promocje na produkty niezbędne podczas majówki.

Biedronka otwarta dłużej przed majówką

Od czwartku 24 kwietnia do soboty 26 kwietnia ponad 3000 sklepów Biedronka będzie czynnych co najmniej do godziny 23:30. Z kolei w niedzielę handlową 27 kwietnia aż 3500 placówek pozostanie otwartych do godz. 22:00. Wydłużone godziny mają ułatwić klientom spokojne skompletowanie zakupów na długi weekend.

– Przed nami wyjątkowy czas, który Polacy chętnie spędzają aktywnie – na piknikach, rodzinnych wyjazdach czy grillach. Wydłużamy godziny otwarcia naszych sklepów już od 24 kwietnia, również w niedzielę handlową. Przygotowaliśmy kompleksową ofertę: od sprzętu grillowego, przez akcesoria turystyczne, po artykuły sportowe i ogrodowe. Dzięki korzystnym cenom i promocjom nasi klienci mogą zaplanować wypoczynek dokładnie tak, jak lubią – mówi Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny i członek zarządu Biedronki.

Promocje na grill, ogród i aktywność na świeżym powietrzu

W ofercie „Aktywni Wiosną”, dostępnej od 24 kwietnia do 7 maja, znajdują się m.in. zestawy do badmintona i tenisa stołowego za 24,99 zł, huśtawka 3 w 1 Ele Fun za 69,90 zł oraz kolorowe namioty z tunelem w cenie 64,90 zł.

Na miłośników grillowania czekają m.in. grill ogrodowy MG Home za 49,99 zł, kompaktowy grill za 29,99 zł oraz większy model z pokrywą w cenie 79,90 zł. W ofercie znajdziemy też brykiet i węgiel instant 1+1 gratis (limit dzienny), a także paczkowane kiełbasy Morliny w tej samej promocji.

Najtańsza niedziela z rabatami

W niedzielę 27 kwietnia, w ramach „Najtańszej Niedzieli”, obowiązywać będą wyjątkowe promocje: świeża ćwiartka z kurczaka Kraina Mięs 52 proc. taniej (4,99 zł) oraz banany luzem o 50 proc. taniej – 3,49 zł/kg. Promocje są dostępne dla posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka.

