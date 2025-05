Pralka na śmietniku? To może być najdroższy błąd w twoim życiu

Stary telewizor, pralka czy lodówka to sprzęty, których nie wolno wyrzucać do zwykłych śmietników. Elektroodpady zawierają niebezpieczne substancje i jednocześnie cenne surowce, które można odzyskać. Nieprawidłowe pozbywanie się ich grozi wysokimi karami – od 500 do nawet 5000 zł, zgodnie z ustawą obowiązującą od 2016 roku.

Gdzie oddawać zużyte sprzęty?

Urządzenia elektryczne i elektroniczne, takie jak telewizory, pralki, lodówki, komputery czy odkurzacze, należy oddawać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Każda gmina posiada taki punkt, w którym można bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt. Inną opcją jest skorzystanie z oferty sklepów RTV/AGD – przy zakupie nowego urządzenia muszą odebrać od klienta zużyte (w systemie „1 za 1”).

Jeśli pozbywamy się starej lodówki, warto pamiętać, że zawiera ona szkodliwe dla środowiska substancje. Dlatego również powinna trafić do PSZOK-u lub zostać przekazana sklepowi przy wymianie na nowy model. Podobnie jest z pralką – to źródło metali, które mogą zostać odzyskane. Także telefony, laptopy czy komputery powinny trafić do punktów zbiórki. Operatorzy komórkowi i sklepy często prowadzą akcje odkupu zużytych urządzeń, oferując w zamian zniżki.

Szkodliwe elektrośmieci

Odpowiedzialna utylizacja sprzętów jest konieczna. Elektrośmieci zawierają metale ciężkie i toksyczne gazy, które mogą przenikać do gleby i wód gruntowych, zagrażając zdrowiu ludzi i zwierząt. Recykling pozwala natomiast na odzyskanie wartościowych surowców, jak złoto, miedź czy srebro, co zmniejsza potrzebę ich wydobycia.

Utylizacja elektroodpadów to również obowiązek prawny – producenci muszą zapewnić system ich odbioru, a konsumenci mają obowiązek korzystać z odpowiednich punktów zbiórki. Świadome działania w tym zakresie wspierają ochronę środowiska i przyczyniają się do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości.

