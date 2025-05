Nowe przepisy uderzą w oszustów. Bank sprawdzi twoje zdjęcie

Już niebawem banki, SKOK-i oraz firmy z sektora telekomunikacyjnego i finansowego będą mogły korzystać z nowych narzędzi do weryfikacji tożsamości klientów. Chodzi o dostęp do fotografii zawartych w Rejestrze Dowodów Osobistych. Taki zapis znalazł się w nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, którą przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Projekt został już opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji i trafił do konsultacji społecznych.

Skuteczniejsza weryfikacja

Zgodnie z uzasadnieniem resortu cyfryzacji, zmiana ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego i zwiększenie skuteczności weryfikacji tożsamości klientów w sektorze prywatnym. Wprowadzenie nowych zasad ma przeciwdziałać nadużyciom, takim jak wyłudzanie kredytów czy zawieranie umów na fałszywe dane. Resort wskazuje, że obecnie fałszywe dowody osobiste – zawierające prawdziwe dane i zdjęcie innej osoby – są często wykorzystywane do kradzieży tożsamości.

Z dostępem do zdjęć z Rejestru Dowodów Osobistych będą mogły korzystać m.in. banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy świadczące usługi płatnicze i kredytowe, operatorzy telekomunikacyjni, a także podmioty dostarczające narzędzia do identyfikacji elektronicznej (takie jak aplikacje mobilne, tokeny czy jednorazowe kody SMS). W gronie uprawnionych znajdą się również kwalifikowani dostawcy usług zaufania, m.in. obsługujący podpisy elektroniczne.

Weryfikacja dwuetapowa

Jak informuje serwis niebezpiecznik.pl, weryfikacja klienta po zmianach będzie przebiegać w dwóch etapach. W pierwszej kolejności pracownik instytucji sprawdzi poprawność danych zawartych w dowodzie osobistym. Jeśli którakolwiek informacja się nie zgodzi, system wskaże konkretną niezgodność.

Natomiast w przypadku pozytywnej weryfikacji danych, możliwe będzie porównanie twarzy klienta ze zdjęciem znajdującym się w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Czytaj też:

Drożyzna, grypa i Bruksela. Co dalej z polskimi jajkami?Czytaj też:

Wjedziesz z tym na stację i zabiorą dowód rejestracyjny. Łatwo się narazić