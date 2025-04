Krzysztof Stanowski straci pieniądze. Powód zaskakuje

Krzysztof Stanowski ruszył z Kanałem Zero dokładnie 1 lutego 2024 r. Biznes okazał się, póki co, strzałem w dziesiątkę. W nieco ponad rok liczba subskrybentów przekroczyła 1.7 mln. Wyświetlenia najpopularniejszych materiałów również można liczyć w milionach. Przychody Kanału Zero w 2024 r. wyniosły łącznie 26 751 019 zł. Na tę kwotę zebrało się 20 352 019 zł od sponsorów, natomiast 6 399 000 zł z reklam na YouTube.

I co właśnie istotne, nowa aplikacja nie zawiera reklam, co może mieć poważne konsekwencje finansowe dla twórców.

Co na to Stanowski?

Jak wyjaśnia Stanowski, aplikacja powstała z myślą o bezpośrednim kontakcie z odbiorcami i lepszym zarządzaniu codziennie tworzonymi treściami. Jednak decyzja o braku reklam niesie za sobą realne straty finansowe.

– A na czym polega problem, którego nie daliśmy rady rozwiązać? Na skutek odpalenia tej aplikacji będziemy tracić pieniądze. (...) W tej aplikacji nie wyświetlają się reklamy YouTube’a. Walczyliśmy z tym długo, na tysiąc sposobów, różni eksperci zachodzili w głowę, dlaczego akurat tam nie wyświetlają się reklamy (...) Gdyby teraz nagle wszyscy rzucili się do tego, żeby Kanał Zero oglądać właśnie poprzez aplikację, stracilibyśmy ogromną część naszego przychodu. I na pewno jakąś część naszego przychodu stracimy (…) W związku z tym mogę Wam obiecać jedno: wykombinujemy jak od Was trochę pieniędzy wydębić. Nie wiem kiedy się to wydarzy – za dwa miesiące, trzy, sześć, ale najwybitniejsze umysły Kanału Zero zastanawiają się, jak odzyskać utracony hajs (...) Być może wpadniecie na taki pomysł, napiszecie w komentarzu, co uważacie, jak moglibyśmy dojść do momentu, w którym aplikacja nie generuje straty tylko zyski – powiedział Stanowski.

Straty finansowe Kanału Zero. Użytkownicy zrozumieją?

Brak przychodów z reklam może oznaczać konieczność wprowadzenia płatnej wersji aplikacji. Stanowski nie ukrywa, że trwają prace nad strategią monetyzacji. Użytkownicy nie wykluczają płatności: "Wolę zapłacić tobie niż na YT Premium" – czytamy w komentarzach.

