Wielkie szczęście, wszystkie liczby trafione! Wyniki losowania Ekstra Pensji i Ekstra Premii

Tym razem wylosowano liczby: 3, 4, 25, 33, 34, a także 1 (Ekstra Pensja) oraz 4, 7, 9, 17, 24, a także 4 (Ekstra Premia). W przypadku Ekstra Pensji nikt poprawnie nie wytypował wszystkich liczb, w związku z tym nie padła wygrana. W Ekstra Premii, gdzie do wygrania jest jednorazowo 100 tys. zł, jedna osoba miała duże szczęście i trafiła wszystkie liczby. Zwycięski kupon został wysłany w mieście Piła (Al. Piastów 18).

Ekstra Pensja. Regularna wygrana, która kusi Polaków

Ekstra Pensja to jedna z popularniejszych gier liczbowych Totalizatora Sportowego, przyciągająca uwagę graczy obietnicą stabilności finansowej. W przeciwieństwie do klasycznych loterii, gdzie stawką są jednorazowe, wysokie wygrane, Ekstra Pensja oferuje comiesięczny dochód – nawet przez 20 lat. Taki model przyciąga osoby marzące o spokojniejszym, bezpiecznym życiu, szczególnie w czasach niepewności gospodarczej.

Czytaj też:

Fantastyczny wieczór dla dwójki Polaków! Padły wielkie wygrane w Eurojackpot

Historia gry. Odpowiedź na nowe potrzeby rynku

Gra została wprowadzona do oferty Totalizatora Sportowego w 2014 r. jako alternatywa dla klasycznych gier liczbowych, takich jak Lotto czy Mini Lotto. Wprowadzenie Ekstra Pensji miało na celu odświeżenie oferty i dopasowanie jej do oczekiwań młodszych graczy, poszukujących nie tylko spektakularnych, ale i długofalowych zysków. Z czasem pojawiła się również opcja "Ekstra Premia" – dodatkowa szansa na wygraną jednorazowej nagrody pieniężnej.

Zasady losowania. Prosta formuła z dużym potencjałem

Zasady gry są przejrzyste: gracz typuje 5 z 35 liczb oraz jedną dodatkową z 1 do 4. Losowania odbywają się codziennie o godzinie 22:00 i są transmitowane online. Główna wygrana to 5 000 zł miesięcznie przez 20 lat. Wariant "Ekstra Pensja z Plusem" pozwala dodatkowo wybrać drugą liczbę z 1 do 4, zwiększając szansę na wygraną.

Czytaj też:

Nieprawdopodobna kwota! Duża kumulacja w Lotto rozbita

Biznesowy wymiar sukcesu Ekstra Pensji

Z punktu widzenia Totalizatora Sportowego, Ekstra Pensja to udany produkt – łączy atrakcyjność wygranej z wysoką częstotliwością losowań i niskim progiem wejścia (koszt zakładu to zaledwie 5 zł). Dla samej spółki to także źródło stabilnych przychodów, a dla graczy – namiastka gwarantowanego dochodu, który może stanowić fundament finansowej niezależności.

Czytaj też:

Polacy uwielbiają ten kurort. Ktoś zgarnął tam niemałą fortunę