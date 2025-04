Polacy uwielbiają ten kurort. Ktoś zgarnął tam niemałą fortunę

Tym razem wylosowano liczby 2, 10, 14, 23 i 39. Jedna osoba na terenie całego kraju poprawnie wytypowała wszystkie i w związku z tym zgarnęła główną wygraną. Tym razem to dokładnie 370 577,60 zł. Po odliczeniu 10-procentowego podatku, na konto szczęśliwca wpłynie 333 519,84. Zwycięski kupon został wysłany w kolekturze w Kołobrzegu, przy ul. 6 Dywizji Piechoty 61.

Warto też zaznaczyć, że aż 155 osób poprawnie wytypowało cztery z pięciu liczb. Wygrana w każdym z tych przypadków to 956,40 zł.

Mini Lotto. Najwyższe wygrane w historii

560 186,80 zł – 16 listopada 2024, lotto.pl 549 090,80 zł – 12 października 2024, Ełk 542 627,60 zł – 15 marca 2025, Grybów 531 240,00 zł – 8 marca 2025, Kozy 529 650,00 zł – 21 grudnia 2024, lotto.pl 527 244,40 zł – 30 listopada 2024, Czeladź 524 576,00 zł – 23 listopada 2024, Grojec 519 028,40 zł – 5 kwietnia 2025, Brańsk 518 566,80 zł – 18 stycznia 2025, Płock 512 286,00 zł – 25 stycznia 2025, Szamotuły

Mini Lotto. Szczegóły gry

Mini Lotto to gra, w której losuje się 5 z 42 liczb, a gracze mają szansę wygrać atrakcyjne nagrody, przy stosunkowo niskim koszcie gry. Szanse na trafienie „piątki” w Mini Lotto wynoszą 1 do 850 668, co sprawia, że gra jest bardziej przystępna niż inne losowania, w których liczby są trudniejsze do trafienia.

Mini Lotto to jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce. Jej historia sięga 1976 r., kiedy to pojawiła się pod nazwą „Express Lotek”. Nazwa Mini Lotto obowiązuje od 2009 r. Początkowo losowania odbywały się raz w tygodniu, a dziś gracze mają szansę na wygraną aż siedem dni w tygodniu. W Mini Lotto nie występuje kumulacja, tak jak w przypadku Lotto i Eurojackpot. W związku z tym, jeśli danego dnia nikt nie trafi „piątki", to więcej wygrają szczęśliwcy z „czwórkami” i „trójkami”.

