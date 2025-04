Przechodzisz na emeryturę? Możesz dostać dodatkowe pieniądze

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mogą liczyć na dodatkową wypłatę podczas przechodzenia na emeryturę. Odprawa emerytalna, przewidziana w polskim prawie, stanowi istotne wsparcie finansowe w momencie zmiany życiowej.

Odprawa emerytalna

Prawo do odprawy reguluje art. 92¹ § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z przepisami, każdy pracownik kończący zatrudnienie w związku z przejściem na emeryturę lub rentę ma zagwarantowaną jednorazową wypłatę. Wysokość świadczenia nie może być niższa niż jedno miesięczne wynagrodzenie, jednak wiele zakładów pracy, zwłaszcza w sektorze publicznym, przewiduje korzystniejsze warunki na mocy wewnętrznych regulaminów lub układów zbiorowych pracy.

Minimalna wysokość odprawy równa jest przeciętnemu wynagrodzeniu z trzech ostatnich miesięcy pracy. W kalkulacji uwzględnia się wszystkie elementy pensji – premie, dodatki oraz nagrody.

W sektorze publicznym zasady przyznawania odpraw reguluje Ustawa o pracownikach samorządowych. Wysokość świadczenia uzależniona jest od stażu pracy: po 10 latach przysługuje odprawa w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia, po 15 latach – trzymiesięcznego, a po 20 latach – sześciomiesięcznego. Podobne rozwiązania stosuje się w przypadku nauczycieli, zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela.

Kto nie otrzyma odprawy?

Istnieją jednak sytuacje, w których odprawa emerytalna nie będzie należna. Dotyczy to pracowników, którzy wcześniej otrzymali odprawę od innego pracodawcy lub w związku z przejściem na rentę, a także tych, którzy nabyli prawo do świadczeń, ale kontynuują zatrudnienie.

Wypłata odprawy następuje automatycznie – nie ma potrzeby składania wniosku. Pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia świadczenia najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy. W przypadku opóźnienia, pracownik ma prawo domagać się odsetek ustawowych.

Jeśli odprawa nie zostanie wypłacona, pracownik może skierować sprawę do sądu pracy. Najpierw warto wysłać pisemne wezwanie do zapłaty, powołując się na odpowiednie przepisy. Jeśli to nie przyniesie skutku, możliwe jest wniesienie pozwu – należy pamiętać, że roszczenia pracownicze przedawniają się po trzech latach od ustania stosunku pracy. W przypadku wygranej sąd może zasądzić zarówno odprawę, jak i należne odsetki.

