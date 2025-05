Ekspresowe tempo InPost! Tak szybkich dostaw w Polsce jeszcze nie było

Dzięki zmianom, klienci zyskają jeszcze szybszy dostęp do zamówionych produktów, a paczki mogą być doręczone nawet w dniu nadania.

Nowy standard dostaw

Grupa InPost ogłosiła wydłużenie godzin granicznych dla przesyłek dostarczanych z platformy Amazon.pl. Od 29 kwietnia 2025 r. paczki przekazane do sieci InPost nawet o godzinie 1 w nocy, mogą trafić do odbiorcy jeszcze tego samego dnia. To kolejny krok w kierunku ulepszania logistyki i przyspieszania dostaw.

– Grupa InPost jest pionierem w nowoczesnych dostawach D+1, a jakość naszych usług w Polsce stanowi punkt odniesienia dla całej branży. Dzięki rozwojowi innowacyjnych rozwiązań operacyjnych, klienci Amazon.pl mogą składać zamówienia do 18:30 z gwarancją doręczenia już następnego dnia. Inwestujemy w infrastrukturę, automatyzację i nowoczesne technologie wspierające naszych partnerów – podkreśla Dagmara Brzezińska, Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży InPost.

Rosnąca popularność Amazon Prime

Amazon.pl zauważa rosnące zainteresowanie usługą Prime, która zapewnia bezpłatną i ekspresową dostawę milionów produktów bez minimalnej wartości zamówienia. Nowe rozwiązania InPost znacząco zwiększają komfort zakupów, umożliwiając szybsze dostarczanie zamówień do domów, Paczkomatów® lub punktów odbioru.

– Szybkość i wygoda są kluczowe dla naszych klientów. Cieszymy się, że dzięki współpracy z InPost przesyłki mogą teraz dotrzeć jeszcze szybciej – niezależnie, czy chodzi o prezent, elektronikę czy artykuły codziennego użytku – komentujeKatarzyna Ciechanowska-Ciosk, Country Leader Amazon.pl.

InPost. Statystyki

W 2024 r. InPost dostarczył już ponad 1,1 mld paczek, co stanowi wzrost o 22 proc. względem roku poprzedniego. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, firma uruchomiła największą sortownię w Polsce – w Woli Bykowskiej – która może obsłużyć do 85 tys. przesyłek na godzinę. Od momentu otwarcia w zaledwie pięć miesięcy obsłużono tam ponad 100 mln paczek.

Dzięki tym inwestycjom InPost umacnia pozycję drugiego co do wielkości operatora logistycznego pod względem powierzchni magazynowej w Polsce.

