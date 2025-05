Czy naprawdę kochamy Polskę? Nowe badanie zaskakuje, flaga znaczy więcej niż myślisz

Tożsamość narodowa, przywiązanie do tradycji oraz pozytywne emocje wobec ojczyzny wciąż są silnie obecne w polskim społeczeństwie.

Patriotyzm i tożsamość narodowa nadal silne

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Fundację WłączeniPlus, aż 56 proc. respondentów czuje dumę z bycia Polakiem, a 60 proc. deklaruje zadowolenie z własnego rozwoju. Ponadto 73 proc. uznaje wywieszanie flagi podczas świąt państwowych za wyraz patriotyzmu.

Emocje i wspólnota narodowa

W opinii 58 proc. badanych Polacy stanowią część narodowej wspólnoty, 52 proc. odczuwa radość, a 44 proc. twierdzi, że myśl o ojczyźnie dodaje im energii. Największą dumę i przywiązanie do kraju wykazuje pokolenie 60+, gdzie aż 67 proc. utożsamia się ze wspólnotą narodową.

Duma z Polski i jej osiągnięć

Polacy najczęściej są dumni z naukowców, noblistów, artystów oraz innowacji, choć rzadko potrafią wskazać konkretne nazwiska. 25 proc. wiąże dumę z tożsamością narodową, a 22 proc. z dziedzictwem historycznym. Tylko 4 proc. dostrzega współczesny rozwój jako powód do dumy. Ceni się również piękno kraju, solidarność, bohaterstwo i kulturę.

Polacy o sobie: ambicje, zaradność i... narzekanie

36 proc. uważa, że Polacy mają tendencję do narzekania, ale niemal tyle samo wskazuje ich energiczność i zdolność do osiągania celów. 27 proc. twierdzi, że jesteśmy obecni na rynkach międzynarodowych, a 24 proc. dostrzega nietuzinkowe pomysły. Jednocześnie niemal równo rozkładają się głosy, że Polacy zmieniają świat (20 proc.) i że nic do niego nie wnoszą (19 proc.).

Duma z siebie i życia osobistego

Aż 60 proc. badanych deklaruje dumę z siebie, a 57 proc. z poziomu wykształcenia. Połowa Polaków jest zadowolona ze swojej kariery zawodowej, a 31 proc. angażuje się w działania społeczne. Największą dumę budzą dzieci (36 proc.), rodzina (15 proc.) i partnerzy życiowi (12 proc.). Co ciekawe, tylko 6 proc. wskazuje pracę jako źródło dumy, a dobra materialne jedynie 3 proc.

Nowoczesny patriotyzm według kampanii We Did It In Poland

– Polski patriotyzm nie musi już opierać się na cierpieniu i walce. Współczesny patriotyzm to aktywne budowanie kraju, z którego można być dumnym. W codzienności, w świecie i dla przyszłych pokoleń. To działania redefiniujące sukces jako efekt pomysłowości, talentu, odwagi, determinacji, wytrwałości i solidarności. Polska jest dziś krajem, który nie tylko pamięta o przeszłości, ale przede wszystkim odważnie buduje przyszłość. I to właśnie te osiągnięcia są nową twarzą naszej narodowej dumy – podkreśla Olga Kozierowska, pomysłodawczyni kampanii We Did It In Poland i prezeska Fundacji WłączeniPlus.