Mandat za niewywieszenie flagi? Wyjaśniamy

Długi weekend majowy to dla wielu Polaków okazja, by zapomnieć o pracy i wyjechać za miasto, na działkę albo rozłożyć leżak na balkonie. Ale to też czas, gdy biało-czerwona flaga staje się częścią krajobrazu – pojawia się na domach, urzędach, szkołach.

No właśnie – czy to obowiązek, czy tylko tradycja? Kto musi wywiesić flagę, a kto może? I czy za jej brak można dostać mandat? Flaga w majówkę. Obowiązek czy opcja? W kalendarzu majowym mamy trzy święta z rzędu: 1 maja (Święto Pracy), 2 maja (Dzień Flagi RP) i 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja). Dla wielu to „złoty czas" na grill, ale dla państwa – okazja, by przypomnieć o symbolach narodowych. Zgodnie z przepisami, obowiązek wywieszenia flagi mają urzędy państwowe i samorządowe oraz inne instytucje publiczne. To nie jest sugestia ani uprzejma prośba – to obowiązek wynikający z ustawy o godle, barwach i hymnie RP. Flaga ma wisieć, i koniec. Ale jeśli jesteś właścicielem domu, mieszkasz w bloku albo prowadzisz firmę – możesz, ale nie musisz. Flaga na balkonie czy przed biurem to wyraz patriotyzmu, ale nie obowiązek prawny.

Mandat za brak flagi? Dobra wiadomość: za brak flagi na balkonie nikt cię nie ukarze. Policja nie zapuka do drzwi z bloczkiem mandatowym. Inaczej sprawa wygląda w przypadku urzędów – tam kontrola może mieć swoje konsekwencje, jeśli ktoś zapomni o święcie narodowym. Ale uwaga! Jeśli już wywieszasz flagę, to rób to z głową. Nie może być podarta, brudna, zwinięta jak stara szmata. Flaga dotykająca ziemi? Też źle. I absolutnie żadnych rysunków czy napisów. A flaga z godłem? Tylko dla dyplomatów i oficjalnych instytucji. Za znieważenie flagi grozi nawet rok więzienia – to już nie żarty.

Patriotyzm na lekko Czy warto wywiesić flagę? Jasne! To drobny gest, który pokazuje, że pamiętamy o ważnych datach. I choć nie wszyscy czują narodową dumę przy karkówce z grilla, warto przynajmniej raz do roku przypomnieć sobie, skąd jesteśmy. A biało-czerwona flaga to dobry początek.

