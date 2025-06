Nawet 9 proc. na koncie oszczędnościowym. Są jednak warunki

Serwis Bankier.pl przygotował ranking kont oszczędnościowych. Pod uwagę brano propozycje, które mogą zainteresować posiadaczy kapitału w wysokości 10 000 zł. Pod uwagę brano jeden parametr, jakim była stawka procentowa.

Ranking kont oszczędnościowych. 9 proc., ale są warunki

Liderem zestawienia jest Konto Lokacyjne od BNP Paribas Banku Polska w specjalnej promocji „Konta z bonusem i kartą kredytową – edycja 2”. Proponowana stawka to 9 proc. rocznie. Oferta dotyczy nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste z kartą debetową oraz kartą kredytową. W pierwszym okresie nie ma dodatkowych wymagań. Należy jednak zaznaczyć, że przez pierwszy miesiąc, w którym założono konto, oraz przez kolejny miesiąc, obowiązuje oprocentowanie w wysokości 8 proc. w skali roku. Na "dziewiątkę" można liczyć dopiero w następnych miesiącach, nie później jednak niż do końca września. Tu jednak konieczne będzie spełnienie dodatkowych warunków – klient musi wykonać co najmniej 6 transakcji bezgotówkowych kartą debetową, zaksięgować wpływy na konto na kwotę co najmniej 1000 zł, a także zrealizować przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą kredytową. Warunki muszą zostać spełnione w miesiącu poprzedzającym naliczenie oprocentowania. Oferta jest dostępna tylko w placówkach bankowych. Maksymalna kwota, którą można wpłacić, to 25 000 zł.

Drugie miejsce zajmuje Konto oszczędnościowe Cyfrowy Zysk z oferty BOŚ Banku, gdzie oprocentowanie wynosi 7,20 proc. rocznie. Oferta przeznaczona jest dla nowych klientów banku. Wspomniana stawka obowiązuje do 26 czerwca br. i dotyczy kapitału nieprzekraczającego 50 000 zł.

Nest Bank na podium

Na najniższym stopniu podium znalazło się Nest Konto Oszczędnościowe od Nest Banku z oprocentowaniem na poziomie 7,10 proc. w skali roku. Z tej oferty skorzystać mogą nowi klienci, którzy założą konto i spełnią następujące warunki (do wyboru):

zapewnienie wpływów w wysokości minimum 2000 zł na miesiąc, wykonanie z niego co najmniej 10 płatności kartą lub Blikiem,

zapewnienie wpływu wynagrodzenia na kwotę minimum 2000 zł miesięcznie.

Powyższe warunki muszą być spełnione przez co najmniej dwa okresy. Oprocentowanie obowiązuje przez 90 dni i dotyczy kwoty do 100 000 zł.

