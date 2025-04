Ranking kont oszczędnościowych. Nawet 9 proc. do wzięcia

Serwis Bankier.pl przygotowała ranking kont oszczędnościowych. Pod uwagę brano jeden parametr, jakim była stawka procentowa.

Ranking kont oszczędnościowych. 9 proc. do zgarnięcia

Liderem zestawienia jest Konto Lokacyjne od BNP Paribas Banku Polska w specjalnej promocji „Konta z bonusem i kartą kredytową – edycja 2”. Oferowana stawka to 9 proc., ale w pierwszym miesiącu obowiązuje oprocentowanie na poziomie 8 proc. W kolejnych (maksymalnie do 30 września br.) obowiązuje oprocentowanie w wysokości 9 proc. w skali roku pod warunkiem wykonania co najmniej 6 transakcji bezgotówkowych kartą debetową, zaksięgowania wpływów na kwotę minimum 1000 zł oraz wykonania przynajmniej 1 transakcji bezgotówkowej kartą kredytową. Oferta skierowana jest do nowych klientów, którzy założą konto osobiste z kartą debetową oraz kartę kredytową. Kwota maksymalna, jaką można wpłacić na taki procent, to 25 000 zł.

Drugie miejsce zajmuje Konto oszczędnościowe Cyfrowy Zysk z oferty BOŚ Banku, gdzie oprocentowanie wynosi 8,10 proc. rocznie. Oferta przeznaczona jest dla nowych klientów banku. Wspomniana stawka obowiązuje do 14 maja br. i dotyczy kapitału nieprzekraczającego 5000 zł. Nadwyżka ponad tę kwotę jest objęta oprocentowaniem w wysokości 2 proc. rocznie.

VeloBank na podium

Na najniższym stopniu podium znalazło się Elastyczne Konto Oszczędnościowe od VeloBanku z oprocentowaniem na poziomie 7,50 proc. w skali roku. Oferta ta również dotyczy nowych klientów, którzy otworzą konto oszczędnościowe w kanałach zdalnych lub przez stronę www i będą wykonywać co miesiąc przynajmniej 5 płatności kartą, lub Blikiem. Maksymalna kwota, którą obejmuje podana stawka, to 100 000 zł. Oprocentowanie nalicza się przez 3 miesiące.

