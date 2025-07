Bezrobocie w Polsce nieznacznie w górę. Jest jeden pozytyw

Z danych przekazanych przez Eurostat wynika, że stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w czerwcu 3,5 proc., wobec 3,3 proc. miesiąc wcześniej. Mimo tego wzrostu, wciąż pozostajemy jesteśmy jednym z unijnych liderów pod względem niskiego bezrobocia.

Bezrobocie w Polsce. Wciąż jesteśmy w czołówce unijnej

Z danych, które przytacza Business Insider Polska wynika, że najniższą stopą bezrobocia, jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej może poszczycić się Malta (2,5 proc.). Drugie miejsce zajmują nasi południowi sąsiedzi. Bezrobocie w Czechach wyniosło w poprzednim miesiącu 3 proc.

Po drugiej stronie jest Hiszpania. Z danych unijnego urzędu statystycznego wynika, że stopa bezrobocia wyniosła w czerwcu 10,4 proc.

Eurostat podał również, że liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła w czerwcu 611 tys. To wzrost o 22 tys. względem maja. W liczbach bezwzględnych najwięcej bezrobotnych było w Hiszpanii (2,60 mln), Francji (2,21 mln) i Włoszech (1,62 mln).

Wskaźnik bezrobocia w całej UE wyniósł w czerwcu 5,9 proc., czyli tyle samo co w maju. To oznacza, że bezrobocie w Polsce jest znacznie poniżej średniej unijnej. Eurostat poinformował również, że stopa bezrobocia w krajach należących do strefy euro wyniosła w poprzednim miesiącu 6,2 proc.

Z danych przekazanych przed tygodniem przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła w Polsce 5,2 proc., wobec 5 proc. w maju. To więcej niż wstępne prognozy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zaprezentowano na początku lipca. Resort podał wówczas, że bezrobocie w poprzednim miesiącu wyniosło 5,1 proc., czyli o o 0,1 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej, a także o 0,2 pkt proc. więcej niż w końcu czerwcu ubiegłego roku. Dane GUS były negatywnym zaskoczeniem, bowiem przyzwyczailiśmy się, że początek wakacji przynosi obniżkę bezrobocia. Urząd podał również, że pod koniec czerwca w urzędach pracy zarejestrowanych było 797 tys. bezrobotnych. To o 14,2 tys. osób więcej niż miesiąc wcześniej.

Różnice między danymi GUS a Eurostatu wynikają z metodologii. Eurostat pod pojęciem bezrobocia rozumie osoby, które aktywnie poszukują pracy, a mają problem z jej znalezieniem. Wyłącza więc liczną grupę osób, które są zarejestrowane jako bezrobotne, ale faktycznie nie są zainteresowane podjęciem płatnego zajęcia.

