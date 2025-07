1878 zł brutto z ZUS za wychowanie dzieci. Sprawdź, czy ci się należy

Program Mama 4 plus to forma wsparcia dla rodziców, którzy poświęcili życie wychowywaniu licznej rodziny, kosztem aktywności zawodowej. Świadczenie wynosi obecnie 1878,91 zł brutto miesięcznie, czyli tyle, ile najniższa emerytura w Polsce. Kwota ta podlega corocznej waloryzacji, dzięki czemu rośnie wraz z inflacją, podobnie jak inne emerytury.

Świadczenie dla rodziców

Program został uruchomiony w marcu 2019 roku i skierowany jest przede wszystkim do kobiet, które wychowały co najmniej czworo dzieci, jednak mogą z niego skorzystać także mężczyźni – na przykład ojcowie, którzy samodzielnie sprawowali opiekę po śmierci matki lub jej odejściu. Mama 4 plus to nie jest świadczenie automatyczne – trzeba spełnić konkretne warunki i złożyć wniosek do ZUS.

Aby otrzymać matczyną emeryturę, należy osiągnąć wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wnioskodawca musi również wykazać, że nie ma wystarczających dochodów na utrzymanie. Istotne jest również posiadanie czwórki dzieci – mogą to być także dzieci przysposobione. Tylko spełnienie wszystkich tych warunków umożliwia przyznanie świadczenia.

Jak złożyć wniosek

Wniosek składa się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na formularzu ERP-14. Do dokumentu należy dołączyć akty urodzenia dzieci lub inne potwierdzenia wychowania, oświadczenie o dochodach oraz dokumenty potwierdzające tożsamość. Jeśli jakiekolwiek informacje będą niepełne lub niejasne, ZUS może zażądać dodatkowych wyjaśnień. Zazwyczaj decyzja w sprawie przyznania świadczenia zapada w ciągu dwóch do trzech miesięcy.

Program Mama 4 plus powstał jako odpowiedź na problemy tysięcy kobiet, które nie wypracowały prawa do emerytury z powodu wieloletniej opieki nad dziećmi. Dzięki niemu mogą liczyć na stałe, comiesięczne wsparcie w wysokości równej minimalnej emeryturze, co stanowi istotne odciążenie finansowe dla wielu rodzin.

Czytaj też:

Emerytury księży i zakonnic. To wielu osobom otworzy oczyCzytaj też:

Zakaz dziedziczenia umów najmu. Mieszkania komunalne w ruchu