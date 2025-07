Zakaz dziedziczenia umów najmu. Mieszkania komunalne w ruchu

Około 120 tysięcy polskich rodzin wciąż czeka w długiej kolejce na możliwość wynajęcia mieszkania komunalnego. Co prawda kryteria dochodowe dla lokatorów mieszkań komunalnych są bardzo rygorystyczne, ale jak się okazuje – nie dotyczą osób, które takie mieszkanie dziedziczą po śmierci bliskiej rodziny.

W Senacie trwa dyskusja nad projektem ustawy, która wprowadzi zakaz automatycznego dziedziczenia umów najmu lokali komunalnych. Po wejściu przepisów w życie, bliscy osób zmarłych nie będą mogli automatycznie wynająć mieszkania od miasta.

Kodeks cywilny reguluje kwestię dziedziczenia umów najmu

Nowe rozwiązania prawne są też niezależne od dochodów. Chodzi o to, by osoby, które już mają nieruchomość, nie mogły czerpać korzyści z lokali miejskich.

Obecnie kwestię dziedziczenia umów najmu lokali komunalnych reguluje z art. 691 Kodeksu cywilnego. W razie śmierci najemcy lokalu miejskiego, umowę dziedziczą automatycznie osoby najbliższe zmarłemu, czyli małżonek, dzieci najemcy i jego współmałżonka, czy też osoby, wobec których najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych, lub z którymi faktycznie pozostawał we wspólnym pożyciu.

Jedyny warunek to mieszkanie w lokalu w chwili śmierci najemcy, lub sprawowanie nad nim opieki.

Kwestia szczęścia do likwidacji

Zdaniem wiceministra rozwoju Tomasza Lewandowskiego, samorząd powinien mieć prawo do weryfikowania dochodów osób, które chcą wstąpić w najem nieruchomości komunalnej.

– Wprowadzamy zakaz dziedziczenia umów, czyli krótko mówiąc: nie wejdziesz do umowy najmu „z automatu”, niezależnie od wysokości dochodów, jeżeli twoi rodzice w tym lokalu mieszkali i miałeś takie szczęście. A więc: możesz zarabiać 100 tysięcy zł, rodzice mieli mieszkanie komunalne, wykażesz, że z nimi mieszkałeś przed ich śmiercią, to wchodzisz do umowy najmu "z automatu". Uważam, że to jest po prostu niesprawiedliwe — tłumaczył Tomasz Lewandowski.

Jednocześnie w Sejmie toczą się prace nad poselskim projektem ustawy, który dotyczy likwidacji uprawnienia rad gmin do stosowania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz wprowadzenia specjalnej ochrony dla osób powyżej 60 roku życia.

Polegać będzie na umożliwieniu gminie wykupu od nich mieszkań, z jednoczesnym zawarciem umowy najmu tego mieszkania na czas nieokreślony.

