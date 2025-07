Dopłaty nie wrócą. Co dalej z cenami mieszkań?

Po krótkiej przerwie maj przyniósł ponowny wzrost wartości indeksu urban.one. W ujęciu ogólnokrajowym odczyt osiągnął poziom 116,25 pkt, co oznacza wzrost o 0,24 pkt miesiąc do miesiąca i o 3 pkt rok do roku. Dla największych rynków miejskich – takich jak Kraków, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Poznań i Łódź – wskaźnik przekroczył w maju granicę 130 pkt, osiągając wzrost o 0,34 pkt m/m i 3,46 pkt r/r.

Stabilizacja cen

Eksperci podkreślają, że kolejne miesiące mogą przynieść dalszą stabilizację cen lub niewielkie korekty, zwłaszcza po okresie dynamicznych wzrostów związanych z „Bezpiecznym kredytem 2 proc”.. Zarówno kupujący, jak i sprzedający nie oczekują już wsparcia w ramach programów dopłat, co wpływa na spadek aktywności na rynku.

W miastach takich jak Kraków i Wrocław obserwuje się niewielkie spadki cen, z kolei w Warszawie i Trójmieście ceny rosną. We Wrocławiu, gdzie ceny osiągnęły szczyt we wrześniu ubiegłego roku, stawki spadły o 3,5 proc. – z 14,5 tys. do 14 tys. zł za mkw.

Wzrosty średnich stawek w Warszawie wynikają głównie z pojawienia się nowych ofert w popularnych dzielnicach – Mokotowie i Pradze-Południe, które w maju odpowiadały za ponad 25 proc. nowych ofert. Tymczasem na rynku pierwotnym spadki odnotowano w Krakowie (-0,4 proc.) i Łodzi (-3,8 proc.).

Na słabszy popyt wpływają nadal wysokie koszty kredytów i malejąca opłacalność inwestycji w wynajem. Według BIK w maju podpisano 18,6 tys. umów kredytowych, a w czerwcu liczba ta wzrosła do 19,2 tys., co oznacza najwyższy wynik od lutego 2024 roku.

Ostrożni deweloperzy

Deweloperzy ostrożnie podchodzą do nowych inwestycji. W maju rozpoczęto budowę 11 165 mieszkań – to spadek o 5,6 proc. m/m i 10,5 proc. r/r. Od stycznia do maja 2025 r. rozpoczęto budowę 55,9 tys. lokali. Spadki dotyczą także oddanych do użytku mieszkań – w maju było ich 9150 (-8,6 proc. m/m i -1,4 proc. r/r), a od początku roku – 46,9 tys. (-3 proc. r/r). Liczba pozwoleń na budowę w maju wzrosła do 12,7 tys., ale w porównaniu rocznym to nadal o 25 proc. mniej.

Na tle spowolnienia na rynku mieszkaniowym wyróżnia się segment działek budowlanych. W maju indeks urban.one dla gruntów wzrósł do 155,41 pkt – o 2,11 pkt więcej niż w kwietniu i o 5,66 pkt więcej niż rok wcześniej.

