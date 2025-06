Lokaty na trzy miesiące. Spore zmiany w rankingu

Serwis Bankier.pl przygotował nowy ranking lokat na trzy miesiące. Zestawienie powstało w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym wyższa pozycja.

Lokaty na trzy miesiące. Alior Bank samodzielnym liderem

Na czele zestawienia znalazła się Lokata na Start Alior Banku, która przed miesiącem zaliczyła spektakularny debiut w rankingu. Proponowane oprocentowanie to 7 proc. w skali roku. Oferta przeznaczona jest dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste oraz wyrażą zgody marketingowe. Maksymalna kwota wpłaty to 30 000 zł. Lokata na Start tym razem jest samodzielnym liderem zestawienia, przed miesiącem dzieliła pierwsze miejsce z Lokatą Promocyjną mBanku.

Drugie miejsce utrzymuje Lokata Promocyjna, proponowana przez Citi Handlowy. Pozycję wicelidera udało się zachować, mimo kolejnej obniżki oprocentowania, choć mniej bolesnej niż miesiąc temu (z 6,80 do 6,70 proc., jeszcze w kwietniu było to 7 proc.). Z oferty skorzystać mogą nowi klienci, którzy założą konto Citigold w ofercie „Ekskluzywne korzyści z kontem oszczędnościowym Citigold 6,7%”, zaakceptują regulamin oferty i zapewnią saldo dzienne w wysokości co najmniej 420 000 zł. Niezmienna pozostaje maksymalna kwota wpłaty, która wynosi 220 000 zł.

Trzecią pozycję zachowała Lokata Plus od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce z oprocentowaniem na poziomie 6,50 proc. w skali roku. Tym razem jednak dzieli je z Lokatą terminową, proponowaną przez Renault Bank. Pierwsza propozycja skierowana jest do posiadaczy konta w instytucji. Z drugiej skorzystają klienci mający mieć dostęp do platformy Raisin oraz konto na tej platformie. Wpłacać można odpowiednio 2 000 000 i 400 000 zł.

Bolesny spadek

Tuż za podium uplasowała się Lokata Plus od Toyota Banku, gdzie oprocentowanie wynosi 6,10 proc. rocznie. Na piątej pozycji znalazły się aż trzy lokaty z 6 proc. oprocentowaniem. Pierwsza z nich to wspomniana Lokata Promocyjna mBanku, która jeszcze miesiąc temu dzieliła pierwsze miejsce z lokatą Alior Banku. Pozostałe to NOWYdepozyt 3M Gwarantowany, który proponuje Bank Nowy, a także Lokata dla Ciebie Raiffeisen Digital Banku.

Na kolejnych miejscach rankingu lokat na trzy miesiące znalazły się propozycje z oprocentowaniem poniżej 6 proc.

Czytaj też:

Lokaty bankowe na miesiąc. „Siódemka" wciąż do wzięciaCzytaj też:

Banki UE stawiają na obronność. Polska ma swój udział