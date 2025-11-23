Seniorzy zadłużeni po uszy. Rekordzista musi zwrócić niemal 97 mln zł

Polscy seniorzy mierzą się z rekordowym zadłużeniem. Łączna kwota ich zaległych zobowiązań pozakredytowych i kredytowych widocznych w bazach BIG InfoMonitor i BIK sięgnęła w trzecim kwartale tego roku aż 12,2 mld zł.

Dług ten to suma nieuregulowanych w terminie czynszów, zaległych rat kredytów i pożyczek, opłat sądowych, mandatów za jazdę bez biletu czy rachunków za telefon, a także alimentów.

Powyższa kwota obciąża 356 tys. osób w wieku 65 plus. Średnia wartość zaległego zobowiązania na jednego seniora wynosi 34 209 zł. BIG InfoMonitor zwraca uwagę, że choć łączna suma zaległości w porównaniu z trzecim kwartałem 2024 roku wzrosła o ponad 152 mln zł, to licza zadłużonych seniorów spadła – z 377 697 do 355 978. To sygnał, że choć problem dotyka mniejszą grupę, to ci, którzy już mają kłopoty, wpadają w coraz głębszą finansową pułapkę.

Długi seniorów. Najgorzej na Mazowszu

Najbardziej zadłużeni są seniorzy z województwa mazowieckiego. To właśnie w tym regionie odnotowano najwyższą łączną kwotę zalagłości na osobę – 55,7 tys. zł. Kwota ta jest efektem zarówno największej skali długu (blisko 2,7 mld zł), jak i skoncentrowania największych pojedynczych obciążeń w tym województwie. Po drugiej stronie mamy województwo opolskie i świętokrzyskie, gdzie łączne zadłużenie seniorów wynosi ok. 25 tys. zł, czyli ponad dwukrotnie mniej niż na Mazowszu.

– Tak znaczące dysproporcje regionalne w obciążeniu finansowym seniorów mogą wskazywać na nierównomierny dostęp do edukacji finansowej oraz różnice w strukturze dochodów i kosztów życia. Wyższe średnie zadłużenie w Mazowieckiem jest nie tylko efektem wyższych pensji i potencjału kredytowego w przeszłości, ale również wyższych kosztów podstawowych, takich jak czynsze i media, które gwałtownie uderzają w portfele emerytów w dużych aglomeracjach – komentuje Paweł Szarkowski, prezes BIG InfoMonitor.

Najwyższe pojedyncze zadłużenie obciąża seniora z województwa lubelskiego. Wynosi ono 96 965 289 zł. Z problemami finansowymi nieco częściej spotykają się mężczyźni (52 proc.). Na Mazowszu ich łączne zaległości sięgają 1,7 mld zł, podczas gdy zadłużenie pań wynosi w tym regionie w sumie 957 mln zł.

